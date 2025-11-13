Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Δες τι επιλέγει το κάθε ζώδιο τα Χριστούγεννα

Μια χιουμοριστική ματιά στα γλυκά που ταιριάζουν με την προσωπικότητα του κάθε ζωδίου

Τα Χριστούγεννα δεν είναι μόνο φώτα και δώρα είναι και γλυκά, μελομακάρονα και κουραμπιέδες κι όπως όλα στη ζωή, η επιλογή του γλυκού αποκαλύπτει και την προσωπικότητα που έχει το ζώδιο σου.

Μελομακάρονα: Τα ζώδια της γλυκιάς σιροπιαστής αμαρτίας

Ταύρος: Ο απόλυτος foodie. Μελομακάρονο χωρίς μέλι; Απαράδεκτο! Θέλει να νιώσει την κάθε σταγόνα σιροπιού.

Λέων: Θέλει εντυπωσιακό μελομακάρονο, στολίζει το τραπέζι και τρώει με χάρη. Γιορτινό drama για το Instagram.

Σκορπιός: Σκούρα σοκολάτα πάνω από σιρόπι; Ναι, παρακαλώ. Θέλει έντονη γεύση, όχι μισές δουλειές.

Διάβασε επίσης: Τα ζώδια σε Christmas mood: Ποια κάνουν τα καλύτερα και ποια τα χειρότερα δώρα

Κουραμπιέδες: Τα ζώδια της βουτυράτης άχνης

Αιγόκερως: Τάξη και παράδοση. Ο κουραμπιές πρέπει να είναι τέλειος, στρογγυλός και βαμμένος με την ιδανική ποσότητα άχνης.

Καρκίνος: Ρομαντικό και συναισθηματικό. Η άχνη του θυμίζει παιδικές γιορτές και οικογενειακή ζεστασιά.

Παρθένος: Αναλυτικός και σχολαστικός. Ελέγχει την ποσότητα αμυγδάλου και τη συνοχή της ζύμης.

Ζώδια που… μοιράζονται

Δίδυμοι: Τους αρέσει να δοκιμάζουν και τα δύο, ένα μελομακάρονο, ένα κουραμπιέ, και η γιορτή ξεκινά!

Ζυγός: Θέλει ισορροπία στο τραπέζι, μελομακάρονα και κουραμπιέδες, όλα σε αρμονία.

Τοξότης: Στην ουσία δεν τον νοιάζει πολύ, όσο υπάρχει γλυκό, όλα καλά.

Και φυσικά, Ιχθύες και Καρκίνοι μπορεί να κλαίνε από συγκίνηση κοιτάζοντας τα γλυκά, ενώ Κριός και Υδροχόος θα προσπαθήσουν να φάνε όσο πιο γρήγορα γίνεται πριν τελειώσουν!

Τα Χριστούγεννα είναι η τέλεια ευκαιρία να ανακαλύψουμε την ζωδιακή μας αδυναμία στα γλυκά και να γελάσουμε με τις μικρές μας συνήθειες. Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες; Ανεξαρτήτως επιλογής, η γιορτινή διάθεση είναι σίγουρη!

Κεντρική φωτογραφία: Pinterest.com

Διάβασε επίσης: 5 ζώδια που θα ζήσουν τον Νοέμβριο με έντονα highlights

Δες κι αυτό…