«Πάγωσαν» όλοι στο GNTM! Το τρομακτικό ατύχημα διαγωνιζόμενης κατά την διάρκεια της φωτογράφισης

Ένα νέο επεισόδιο του GNTM προβλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Star (24/10), όπου οι διαγωνιζόμενοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απαιτητική φωτογράφιση σε βρεγμένο σκηνικό, υπό τον φακό του Κοσμά Κουμιάνου.

Η Ειρήνη που βρέθηκε μπροστά στους κριτές και στον φακό καλεσμένου φωτογράφου, Κοσμά Κουμιάνου, έπρεπε να ανταποκριθεί σε δύσκολες πόζες πάνω σε σκαμπό. Η νεαρή διαγωνιζόμενη του GNTM προσπάθησε να προσφέρει την καλύτερη δυνατή πόζα αλλά σε κάποια από αυτές έχασε την ισορροπία της και γλίστρησε από την βρεγμένη καρέκλα. Η Ειρήνη έπεσε άτσαλα με τον αυχένα στο βρεγμένο δάπεδο κόβοντας την ανάσα των κριτών και των υπόλοιπων διαγωνιζόμενων και αμέσως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου σηκώθηκε από τη θέση της και έσπευσε να δει αν είναι καλά.

Διάβασε επίσης: Λάλος και Λαμπροπούλου ξαναχτυπούν με την σειρά «Μια Νύχτα Μόνο» – Η ημερομηνία πρεμιέρας στο Mega

«Είμαι εντάξει! Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας, είμαι καλά» είπε τότε η Ειρήνη θέλοντας να συνεχίσει την προσπάθεια της. Μετά την φωτογράφιση, η Ηλιάνα πλησίασε στα παρασκήνια την διαγωνιζόμενη και την ώρα που την εξέταζε γιατρός της παραγωγής, της ζήτησε να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις για να βεβαιωθούν ότι δεν έχει πάθει κάποια ζημιά.

Μετά το τέλος της δοκιμασίας, οι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν μπροστά στην κριτική επιτροπή για να ακούσουν τα σχόλιά τους. Στις χαμηλότερες θέσεις βρέθηκαν η Άννα και ο Νίκος, περιμένοντας με αγωνία την τελική ετυμηγορία.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανακοίνωσε: «Δυσκολεύομαι πάρα πολύ να πω σε κάποιον ότι το όνειρο τελειώνει εδώ. Το μοντέλο, όμως, που παραμένει στο GNTM είναι η Άννα», σηματοδοτώντας την αποχώρηση του Νίκου από το παιχνίδι. Ο Νίκος «έπεσε» συγκινημένος στην αγκαλιά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου λέγοντας: «Απογοήτευση, αδικία. Μία άτυχη στιγμή είχα ο καημένος. Δεν ξέρω τι να πω. Η ανθρωποφαγία δε με καλύπτει, δε με εκφράζει. Δεν είμαι εγώ έτσι».

Διάβασε επίσης: «Το Σόι Σου» είναι και πάλι εδώ! Όσα θα δούμε στο πρώτο επεισόδιο της μεγάλης επιστροφής

Δες κι αυτό…