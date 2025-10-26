Τι λέει ο γιος της Elizabeth Taylor για το τραγούδι της Taylor Swift που είναι αφιερωμένο στη μητέρα του

Ο Christopher Wilding άκουσε το «Elizabeth Taylor» την ημέρα που κυκλοφόρησε και δηλώνει συγκινημένος, τονίζοντας πως η Taylor Swift «αιχμαλώτισε μαγικά την ψυχή και τη δύναμη» της θρυλικής σταρ του Χόλιγουντ

Η Taylor Swift τίμησε τη μνήμη της Elizabeth Taylor με το τραγούδι «Elizabeth Taylor» στο «The Life of a Showgirl», και η αντίδραση της οικογένειας της εμβληματικής ηθοποιού ήταν συγκινητική. Ο Christopher Wilding, δεύτερος γιος της Elizabeth Taylor και του Michael Wilding, μίλησε στο περιοδικό People για το πώς βίωσε τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά το κομμάτι, χαρακτηρίζοντας το αποτέλεσμα «μαγικό». «Η Taylor Swift και η μητέρα μου μοιάζουν σαν αδελφές ψυχές», δήλωσε ο Christopher Wilding. «Και οι δύο ενσαρκώνουν την απόλυτη μορφή της γυναικείας δύναμης και ανεξαρτησίας. Ο τρόπος που η Taylor έχει αποτυπώσει με τόση λεπτότητα τις ομοιότητες και τις παράλληλες διαδρομές στις καριέρες και στις ζωές τους είναι πραγματικά απολαυστικός».

Διάβασε επίσης: Ο Joe Jonas άκουσε το The Life of a Showgirl της Taylor Swift και το σχολιάζει

Ο Christopher Wilding αποκάλυψε ότι άκουσε το τραγούδι «την ημέρα που κυκλοφόρησε» και ένιωσε ότι η τραγουδίστρια τίμησε τη μητέρα του με σεβασμό και ευαισθησία. «Όπως πιστεύω ότι η μητέρα μου υπήρξε πηγή έμπνευσης για τη δική της γενιά, έτσι και η Taylor Swift είναι ένα φωτεινό πρότυπο για τη δική της», πρόσθεσε. «Η υπεράσπισή της στα δικαιώματα της LGBTQ+ κοινότητας και η φιλανθρωπική της δράση θα της είχαν κερδίσει τη μεγάλη εκτίμηση της μητέρας μου, αν είχαν ποτέ την ευκαιρία να γνωριστούν».

Το τραγούδι «Elizabeth Taylor» κυκλοφόρησε στις 3 Οκτωβρίου ως το δεύτερο κομμάτι του δωδέκατου στούντιο άλμπουμ της Taylor Swift με τίτλο «The Life of a Showgirl». Το άλμπουμ σημείωσε ιστορικό ντεμπούτο στην κορυφή του Billboard 200, με περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια αντίτυπα την πρώτη εβδομάδα κυκλοφορίας, ενώ το τραγούδι «Elizabeth Taylor» ανέβηκε στο Νο. 3 του Billboard Hot 100.

Διάβασε επίσης: Η Taylor Swift παραμένει στην κορυφή παρά τη θεαματική πτώση πωλήσεων

Δες κι αυτό…