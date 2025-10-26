Ο John Travolta και η Melissa Barrera παλεύουν για τη ζωή τους στο Black Tides

Ο Renny Harlin επιστρέφει στα σκοτεινά νερά του τρόμου με μια ιστορία επιβίωσης απέναντι σε φονικές όρκες, σε ένα από τα πιο φιλόδοξα θαλάσσια θρίλερ της χρονιάς

Ο σκηνοθέτης Renny Harlin, γνωστός για τις επιτυχίες του «Deep Blue Sea» και «Cliffhanger», επιστρέφει στο είδος που τον καθιέρωσε, αυτή τη φορά με ένα νέο θαλάσσιο θρίλερ με τίτλο «Black Tides». Τα γυρίσματα της ταινίας βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στα Κανάρια νησιά, με πρωταγωνιστές τον John Travolta και τη Melissa Barrera, σε μια ιστορία γεμάτη ένταση, δράμα και απελπισμένη μάχη για επιβίωση. Στο «Black Tides», ο John Travolta υποδύεται τον Bill Pierce, έναν πατέρα που προσπαθεί να ξαναχτίσει τη σχέση του με την κόρη του Rebecca, την οποία ενσαρκώνει η Melissa Barrera, και τον εγγονό του Sebastian, τον οποίο ερμηνεύει ο Dylan Torrell. Το ταξίδι τους με ιστιοπλοϊκό στη νότια ακτή της Ισπανίας μετατρέπεται σε εφιάλτη όταν μια ομάδα από φονικές όρκες επιτίθεται στο σκάφος τους, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν ανελέητο αγώνα ενάντια στα στοιχεία της φύσης και στον φόβο του θανάτου.

Στην ταινία συμμετέχουν επίσης η Ella Bleu Travolta, κόρη του John Travolta, και ο Álvaro Mel, γνωστός από τη σειρά «A Perfect Story». Το σενάριο υπογράφουν οι Chris Sparling («Greenland») και Ángel Agudo («Apocalypse Z»), ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει ο Adrián Guerra. Ο Renny Harlin δήλωσε ότι το δίδυμο των πρωταγωνιστών φέρνει δυναμισμό και συναισθηματική ένταση στη μεγάλη οθόνη. «Η Melissa φέρνει φωτιά και ευαλωτότητα σε έναν ρόλο που απαιτεί από τον ηθοποιό να «δώσει» τα πάντα τόσο σωματικά όσο και συναισθηματικά ώστε να επιτευχθεί ένα άρτιο κινηματογραφικό αποτέλεσμα. Μαζί με τον John, δημιουργούν μια πραγματική κινηματογραφική μαγεία, αναβαθμίζοντας κάθε στιγμή αυτής της ιστορίας» τόνισε ο σκηνοθέτης.

Από την πλευρά του, ο παραγωγός Adrián Guerra εξήρε το πάθος της ομάδας και τη δυσκολία των γυρισμάτων. «Το να γυρίζεις στη θάλασσα είναι από τα πιο απαιτητικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στον κινηματογράφο, αλλά τα πλάνα που έχουμε στα χέρια μας είναι συγκλονιστικά. Το καστ έχει δεθεί με έναν σπάνιο και ισχυρό τρόπο, και η σκηνοθεσία του Renny αποδεικνύει την εμπειρία του: ισορροπεί άψογα το θέαμα με το ανθρώπινο συναίσθημα». Η ταινία «Black Tides» έρχεται να συνεχίσει τη θαλάσσια κληρονομιά του Renny Harlin, ο οποίος ετοιμάζει παράλληλα και το πολυαναμενόμενο «Deep Water». Ενώ εκείνο υπόσχεται μια επιστροφή στις ιστορίες με καρχαρίες, το «Black Tides» αλλάζει κατεύθυνση, επικεντρώνοντας αυτή τη φορά στις όρκες, τα πανίσχυρα και απρόβλεπτα πλάσματα του ωκεανού.

Η ταινία αναμένεται να ολοκληρώσει τα γυρίσματά της στις αρχές του 2026 και να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του ίδιου έτους, προσφέροντας ένα νέο, καθηλωτικό κεφάλαιο στο σύμπαν του θαλάσσιου τρόμου.

