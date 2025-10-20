MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 20.10.2025

Ο Andy Garcia γυρίζει το Diamond και το μισό Hollywood είναι στο cast

Μετά από 15 χρόνια προετοιμασίας, ο Andy Garcia σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί σε ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ με εντυπωσιακό καστ
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Ο Andy Garcia επιστρέφει στη σκηνοθεσία με την ταινία «Diamond», ένα σύγχρονο φιλμ νουάρ που επεξεργαζόταν για περισσότερο από δεκαπέντε χρόνια. Η παραγωγή της ταινίας βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη στο Λος Άντζελες και, όπως όλα δείχνουν, πρόκειται για μία από τις πιο φιλόδοξες ανεξάρτητες παραγωγές της χρονιάς. Ο Andy Garcia δεν κάθεται μόνο στη σκηνοθετική καρέκλα αλλά κρατά και τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ενώ υπογράφει το σενάριο και την παραγωγή. Το καστ της ταινίας είναι εντυπωσιακό, καθώς πλαισιώνεται από ηθοποιούς διεθνούς εμβέλειας. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο βραβευμένος με Oscar Brendan Fraser, ο δύο φορές βραβευμένος με Oscar Dustin Hoffman, ο υποψήφιος για Oscar Bill Murray, η Vicky Krieps, η Rosemarie DeWitt, ο Demián Bichir, ο Danny Huston, η LaTanya Richardson Jackson, ο Yul Vazquez, ο Robert Patrick και η Rachel Ticotin. Το σύνολο του καστ παραπέμπει σε μια παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, με έντονο κινηματογραφικό ενδιαφέρον.

Το «Diamond» εστιάζει στον Joe Diamond, έναν άνδρα που μοιάζει να ζει «εκτός χρόνου». Φέρει ένα τραυματικό παρελθόν και διαθέτει μια σπάνια ικανότητα να λύνει εγκλήματα χρησιμοποιώντας παρατηρητικότητα και διαίσθηση. Η αφήγηση κινείται στις κλασικές αισθητικές γραμμές του φιλμ νουάρ, με σκοτεινή ατμόσφαιρα και ψυχολογικό βάθος. Πρόκειται για την τρίτη σκηνοθετική δουλειά του Andy Garcia μετά το ντοκιμαντέρ «Cachao… Como Su Ritmo No Hay Dos» και την ταινία «The Lost City».

Σε δήλωσή του ο Andy Garcia εξήγησε ότι η ιστορία της ταινίας τον ακολουθεί εδώ και πολλά χρόνια. «Δουλεύω αυτή την ιστορία σχεδόν δεκαπέντε χρόνια. Δεν είναι ασυνήθιστο στον ανεξάρτητο κινηματογράφο. Οι ιστορίες χρειάζονται χρόνο για να ωριμάσουν. Σε στοιχειώνουν καθώς συνεχίζεις να δουλεύεις πάνω τους. Όταν είναι έτοιμες, στον δικό τους χρόνο, οι θεοί του κινηματογράφου ανοίγουν το παράθυρο της ευκαιρίας. Ίσως τους εξαντλούμε με την επιμονή μας. Έτσι σου χαρίζουν ένα εξαιρετικό καστ για να αφηγηθείς την ιστορία σου. Τα όνειρα μερικές φορές γίνονται πραγματικότητα» δήλωσε ο Andy Garcia μιλώντας για την ταινία.

Το «Diamond» αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του διεθνούς κοινού όχι μόνο λόγω του καστ και της θεματικής του αλλά και επειδή σηματοδοτεί την καλλιτεχνική επιστροφή του Andy Garcia σε ένα είδος κινηματογράφου που σπανίζει πλέον στο Hollywood.

