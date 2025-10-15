Η Lucy Liu επιστρέφει δυναμικά με το Rosemead

Το σκοτεινό θρίλερ «Rosemead» ήδη σαρώνει τα βραβεία και βάζει την Lucy Liu στον δρόμο για τις μεγάλες διακρίσεις

Η Lucy Liu ζει μια από τις πιο θριαμβευτικές στιγμές της καριέρας της με την ταινία «Rosemead», ένα δραματικό θρίλερ που έχει ήδη αποσπάσει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς. Το «Rosemead» σε σκηνοθεσία του Eric Lin, γνωστού έως τώρα ως διευθυντή φωτογραφίας σε ταινίες όπως οι «The Exploding Girl» και «Hearts Beat Loud», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Tribeca Festival. Η ταινία τιμήθηκε ως Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας στο Bentonville Film Festival και απέσπασε το βραβείο κοινού Prix du Public UBS στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου η Lucy Liu τιμήθηκε και με το Career Achievement Award για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Marilyn Fu και η ερμηνεία της Lucy Liu έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μέσα.

Το «Rosemead» συνεχίζει το ταξίδι του στα φεστιβάλ με επερχόμενες προβολές στο Morelia Film Festival στο Μεξικό, στο São Paulo International Film Festival στη Βραζιλία, στο Hof International Film Festival στη Γερμανία, στο Belfast Film Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Leeds International Film Festival στην Αγγλία. Παράλληλα αναμένονται και περισσότερες διεθνείς πρεμιέρες το επόμενο διάστημα.

Η Lucy Liu, που εδώ και δεκαετίες παραμένει ανεξίτηλη παρουσία στο Χόλιγουντ με ρόλους σε ταινίες όπως «Kill Bill» και «Charlie’s Angels» αλλά και στη σειρά «Elementary», επιστρέφει τώρα με έναν βαθιά δραματικό ρόλο που επιβεβαιώνει τη διαχρονική καλλιτεχνική της αξία. Όλα δείχνουν ότι το «Rosemead» είναι μια ταινία που δεν θα συζητηθεί απλώς αλλά θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Κεντρική φωτογραφία: Η Lucy Liu, ο σκηνοθέτης Eric Lin και ο Lawrence Shou στην πρεμιέρα της ταινίας «Rosemead» στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Locarno. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

