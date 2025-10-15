MadWalk 2025 by Τhree Cents
MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 15.10.2025

Η Lucy Liu επιστρέφει δυναμικά με το Rosemead

Το σκοτεινό θρίλερ «Rosemead» ήδη σαρώνει τα βραβεία και βάζει την Lucy Liu στον δρόμο για τις μεγάλες διακρίσεις
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Lucy Liu ζει μια από τις πιο θριαμβευτικές στιγμές της καριέρας της με την ταινία «Rosemead», ένα δραματικό θρίλερ που έχει ήδη αποσπάσει θερμή υποδοχή από κοινό και κριτικούς.  Το «Rosemead» σε σκηνοθεσία του Eric Lin, γνωστού έως τώρα ως διευθυντή φωτογραφίας σε ταινίες όπως οι «The Exploding Girl» και «Hearts Beat Loud», έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Tribeca Festival. Η ταινία τιμήθηκε ως Καλύτερη Ταινία Μυθοπλασίας στο Bentonville Film Festival και απέσπασε το βραβείο κοινού Prix du Public UBS στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο, όπου η Lucy Liu τιμήθηκε και με το Career Achievement Award για τη συνολική της προσφορά στον κινηματογράφο. Το σενάριο της ταινίας υπογράφει η Marilyn Fu και η ερμηνεία της Lucy Liu έχει ήδη αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από τα διεθνή μέσα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

Το «Rosemead» συνεχίζει το ταξίδι του στα φεστιβάλ με επερχόμενες προβολές στο Morelia Film Festival στο Μεξικό, στο São Paulo International Film Festival στη Βραζιλία, στο Hof International Film Festival στη Γερμανία, στο Belfast Film Festival στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Leeds International Film Festival στην Αγγλία. Παράλληλα αναμένονται και περισσότερες διεθνείς πρεμιέρες το επόμενο διάστημα.

Η Lucy Liu, που εδώ και δεκαετίες παραμένει ανεξίτηλη παρουσία στο Χόλιγουντ με ρόλους σε ταινίες όπως «Kill Bill» και «Charlie’s Angels» αλλά και στη σειρά «Elementary», επιστρέφει τώρα με έναν βαθιά δραματικό ρόλο που επιβεβαιώνει τη διαχρονική καλλιτεχνική της αξία. Όλα δείχνουν ότι το «Rosemead» είναι μια ταινία που δεν θα συζητηθεί απλώς αλλά θα αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στη φετινή κινηματογραφική σεζόν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κεντρική φωτογραφία: Η Lucy Liu, ο σκηνοθέτης Eric Lin και ο Lawrence Shou στην πρεμιέρα της ταινίας «Rosemead» στο 78ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Locarno. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

Lucy Liu Rosemead ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΑΙΝΙΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο
Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

Top διασκευές: Ξένα τραγούδια που έγιναν ελληνικές επιτυχίες (ναι, ήταν ξένα)!

15.10.2025
Επόμενο
Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

Ο Eminem θα γίνει παππούς! Η θετή του κόρη έγκυος στο πρώτο της παιδί

15.10.2025

Δες επίσης

Η ζωή του Juan Gabriel γίνεται σειρά στο Netflix και το πρώτο trailer συγκλονίζει
Cinema

Η ζωή του Juan Gabriel γίνεται σειρά στο Netflix και το πρώτο trailer συγκλονίζει

15.10.2025
Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου
Cinema

Cinedoc: Τα Τέρματα του Αυγούστου

14.10.2025
31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ
Cinema

31ες ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ: ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΤΩΝ 31ων ΝΥΧΤΩΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

14.10.2025
Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer
Cinema

Το Bridgerton επιστρέφει στο Netflix με 2 μέρη, μυστήρια και πάθη! Δείτε το πρώτο trailer

14.10.2025
Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ
Cinema

Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας 2025 powered by ΔΕΗ

14.10.2025
Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada
Cinema

Η Lady Gaga σε ρόλο-έκπληξη στο The Devil Wears Prada

14.10.2025
Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ
Cinema

Η Scarlett Johansson ετοιμάζεται να γίνει Μαλλιά Κουβάρια στη Ραπουνζέλ

14.10.2025
Το Netflix γίνεται κονσόλα και φέρνει τα video games στο σαλόνι σου
Cinema

Το Netflix γίνεται κονσόλα και φέρνει τα video games στο σαλόνι σου

14.10.2025
Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix
Cinema

Από την Κορέα μέχρι την Ισπανία: Οι non-English σειρές και ταινίες που έγραψαν ιστορία στο Netflix

13.10.2025
Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend
Cinema

Οι 5 πιο τρομακτικές σειρές του Netflix για Halloween Weekend

12.10.2025
Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου
Cinema

Οι top 10 horror ταινίες που πρέπει να δεις τουλάχιστον μία φορά στη ζωή σου

11.10.2025
Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven
Cinema

Ο Bradley Cooper και η Margot Robbie στο prequel του Ocean’s Eleven

11.10.2025
4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις
Cinema

4+1 underrated σειρές στο Netflix που δεν έγιναν viral αλλά αξίζει να τις δεις

11.10.2025
Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ
Cinema

Paris & Pups: Η Paris Hilton κυκλοφόρησε την πρώτη animated σειρά για ΔΕΠΥ

10.10.2025
Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!
Cinema

Η Scarlett Johansson πρόκειται να γίνει η πιο σαγηνευτική «κακιά» της Disney στο νέο Tangled!

10.10.2025
The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο
Cinema

The Kardashians: Η οικογενειακή σειρά που έγινε φαινόμενο επιστρέφει με 7ο κύκλο

10.10.2025
Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο
Cinema

Η Kylie Jenner ετοιμάζεται για το κινηματογραφικό της ντεμπούτο

10.10.2025
Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες
Cinema

Απίστευτο κι όμως αληθινό: 5 ταινίες του Netflix που βασίζονται σε αληθινές ιστορίες

10.10.2025
Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles
Cinema

Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

10.10.2025
Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά
Cinema

Οι ταινίες της εβδομάδας: Ο Channing Tatum ερωτεύεται και το «Vampyr» ξυπνά

09.10.2025
Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα
Cinema

Όσα είπε ο Tim Allen για το Toy Story 5 κάνουν τους fans να μετρούν αντίστροφα

09.10.2025