Η Saoirse Ronan θα είναι η Linda McCartney στη νέα ταινία για τους Beatles

Η Saoirse Ronan, μία από τις πιο αναγνωρισμένες ηθοποιούς της γενιάς της, φέρεται να έχει αναλάβει τον ρόλο της Linda McCartney στη σειρά βιογραφικών ταινιών του Sam Mendes με τίτλο «The Beatles – A Four Film Cinematic Event». Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, αρκετές πηγές επιβεβαιώνουν ότι η Saoirse Ronan, γνωστή για τις ερμηνείες της στις ταινίες «Lady Bird» και «Little Women», θα υποδυθεί την πρώτη σύζυγο του Paul McCartney στην κινηματογραφική αυτή τετραλογία που αναμένεται να φτάσει στις αίθουσες την άνοιξη του 2028.

Διάβασε επίσης: Η Melissa McCarthy σε διπλό ρόλο-έκπληξη στο Netflix

Κάθε ταινία της σειράς θα αφηγείται την ιστορία ενός διαφορετικού μέλους των Beatles μέσα από τη δική του οπτική. Η Saoirse Ronan θα πρωταγωνιστήσει στην ενότητα που επικεντρώνεται στον Paul McCartney, τον οποίο θα υποδυθεί ο Paul Mescal, ενώ παραμένει άγνωστο αν η ηθοποιός θα εμφανιστεί και στις υπόλοιπες ταινίες του πρότζεκτ.

Η Ronan, που έχει ήδη αποσπάσει τέσσερις υποψηφιότητες για Όσκαρ, έχει διανύσει μια εντυπωσιακή πορεία. Πέρυσι πρωταγωνίστησε στο δραματικό φιλμ «The Outrun», το οποίο εξερευνά την πορεία της απεξάρτησης, ενώ πρόσφατα ηγήθηκε της μαύρης κωμωδίας «Bad Apples», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ του Τορόντο τον περασμένο μήνα.

Η 31χρονη Ιρλανδή ηθοποιός θα βρεθεί δίπλα σε ένα λαμπερό καστ: τον Barry Keoghan στον ρόλο του Ringo Starr, τον Joseph Quinn ως George Harrison και τον Harris Dickinson ως John Lennon. Τα σενάρια υπογράφουν οι Jez Butterworth, Peter Straughan και Jack Thorne, ενώ οι ταινίες αναμένονται να κυκλοφορήσουν τον Απρίλιο του 2028, χωρίς να έχουν ακόμη αποκαλυφθεί περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η Linda McCartney υπήρξε φωτογράφος, μουσικός και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων. Γνωρίστηκε με τον Paul McCartney το 1967 και οι δυο τους παντρεύτηκαν σύντομα μετά. Υπήρξαν μαζί μέχρι τον θάνατό της από καρκίνο το 1998. Η Linda συμμετείχε και στη μετα-Beatles μπάντα του συζύγου της, «Wings», ενώ ίδρυσε και τη δική της εταιρεία χορτοφαγικών τροφίμων. Το «The Beatles – A Four Film Cinematic Event» αποτελεί το πρώτο εγκεκριμένο κινηματογραφικό εγχείρημα στο οποίο οι Beatles και η Apple Corps Ltd. επιτρέπουν τη χρήση της μουσικής και των ιστοριών ζωής των μελών του συγκροτήματος σε ταινίες.

Παράλληλα, οι φήμες για την επιλογή της Anna Sawai στον ρόλο της Yoko Ono διαψεύστηκαν από την ίδια. Μετά τη βράβευσή της στα φετινά βραβεία SAG για τη σειρά «Shōgun», η ηθοποιός δήλωσε: «Νομίζω πως μια φήμη είναι απλώς μια φήμη. Είμαι ακόμη στο στάδιο που προσπαθώ να αποφασίσω τι θέλω να κάνω, διαβάζω πολλά σενάρια και εξετάζω τις επιλογές μου».

Η νέα αυτή κινηματογραφική τετραλογία του Sam Mendes υπόσχεται να ρίξει φως στις ζωές των τεσσάρων μελών των Beatles μέσα από μια φρέσκια, πολυπρισματική αφήγηση που συνδυάζει τον μύθο, την τέχνη και την ανθρώπινη πλευρά πίσω από τη μεγαλύτερη μπάντα όλων των εποχών.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Ο Mel Gibson και η Renata Notni ενώνουν δυνάμεις τους στο Coyote