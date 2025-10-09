Celeb News 09.10.2025

Ο Ben Stiller κυκλοφορεί αναψυκτικό που μυρίζει… παιδικά χρόνια!

ben_stiller
Ο Ben Stiller λανσάρει τη δική του σειρά αναψυκτικών με γεύσεις που θυμίζουν τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη
Μαρία Χατζηγιάννη

Ο Ben Stiller συνδυάζει τη δημιουργικότητα με τη νοσταλγία, παρουσιάζοντας τη δική του σειρά αναψυκτικών, εμπνευσμένη από τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη. Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και παραγωγός αποκάλυψε αποκλειστικά στο PEOPLE ότι το νέο του project, Stiller’s Soda, δημιουργήθηκε με στόχο να προσφέρει μια απολαυστική και ασφαλή επιλογή τόσο για μικρούς όσο και για μεγάλους.

Η πρώτη συλλογή περιλαμβάνει τρεις κλασικές γεύσεις: Root Beer, Lemon Lime και Shirley Temple, η οποία αποτελεί προσωπική αγαπημένη του Stiller. Ο ίδιος εξηγεί ότι η προτεραιότητά του ήταν να δημιουργήσει ένα προϊόν χαμηλών θερμίδων με φυσικά συστατικά που να «γεμίζει τη γεύση χωρίς να νιώθεις ότι βάζεις κακά πράγματα στον οργανισμό σου».

ben_stiller
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η Jessica Chastain και ο Ben Stiller στη νέα σειρά The Off Weeks

Η ιδέα γεννήθηκε από τις αναμνήσεις του από τα παιδικά του χρόνια, όταν οι Shirley Temples ήταν το απόλυτο ποτό διασκέδασης. «Όταν ήμουν παιδί και βρισκόμασταν με τους γονείς μου, Jerry Stiller και Anne Meara, σε νυχτερινές εμφανίσεις, παραγγέλναμε Shirley Temple και νιώθαμε λίγο πιο… cool», θυμάται ο Stiller.

Μαζί με τον επιχειρηματία τροφίμων Alex Doman, αποφάσισαν να επεκτείνουν τη γκάμα πέρα από τη Shirley Temple, προσθέτοντας Root Beer και Lemon Lime. Όπως λέει ο Stiller, «δεν πίνω αλκοόλ, οπότε ήθελα μια επιλογή για ενήλικες όταν βγαίνουν έξω». Οι γεύσεις αποτυπώνουν την cozy αίσθηση της νοσταλγίας, ενώ η σειρά περιλαμβάνει βιταμίνες B12, C και D, καθιστώντας την ασφαλή και για τα παιδιά.

Ο Stiller εμπιστεύτηκε τη δοκιμή των προϊόντων στα παιδιά του, τον Quinlin και την Ella. «Όταν ο γιος μου ζήτησε δεύτερη Lemon Lime, κατάλαβα ότι είμαστε στο σωστό δρόμο», λέει, ενώ η κόρη του, που δεν έπινε αναψυκτικά μικρή, έδειξε ενθουσιασμό για τη νέα σειρά.

Η Stiller’s Soda είναι ήδη διαθέσιμη στη Νέα Υόρκη και μέσω του Amazon στις ΗΠΑ, ενώ αναμένεται να επεκταθεί στο Walmart.com και σε άλλα καταστήματα το 2026. Ο Stiller δηλώνει ενθουσιασμένος για αυτή τη στιγμή, λέγοντας: «Δουλεύουμε πάνω σε αυτό περίπου τρία χρόνια και το να το βλέπω να γίνεται πραγματικότητα είναι πραγματικά surreal».

Διάβασε επίσης: O Ben Stiller ξανά ως Derek Zoolander σε ειδική προβολή της ομώνυμης καμωδίας

Ben stiller food
