O Cristiano Ronaldo στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων στα 40 του

Ο Cristiano Ronaldo φτάνει τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε καθαρή αξία, με νέα διετή συμφωνία με την Al-Nassr

Ο Cristiano Ronaldo έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που φτάνει το κατώφλι του δισεκατομμυρίου δολαρίων σε καθαρή αξία, σύμφωνα με τον δείκτη δισεκατομμυριούχων του Bloomberg. Η περιουσία του 40χρονου Πορτογάλου εκτιμάται σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια, συνδυάζοντας τα έσοδά του από μισθούς ποδοσφαίρου, χορηγίες και επενδύσεις.

Η οικονομική αυτή επιτυχία ενισχύθηκε σημαντικά από τη νέα διετή συμφωνία του με τον σαουδαραβικό σύλλογο Al-Nassr, η οποία ανανεώθηκε το 2025 και εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία περιλαμβάνει αφορολόγητο μισθό, μπόνους υπογραφής 22 εκατομμυρίων δολαρίων και πρόσβαση σε ιδιωτικό τζετ, καθιστώντας τον Ronaldo τον πιο ακριβοπληρωμένο αθλητή στον κόσμο.

Διάβασε επίσης: Cristiano Ronaldo: Ξεπερνά κάθε φαντασία το κόστος του δαχτυλιδιού για την πρόταση γάμου στη Georgina Rodríguez

Πέρα από το ποδόσφαιρο, ο Ronaldo έχει επενδύσει σε πολλούς τομείς, όπως η μόδα, η φιλοξενία και η γυμναστική, ενώ έχει συνεργαστεί με μεγάλες μάρκες όπως η Nike, η Armani και η Castrol. Η αυτοκρατορία του περιλαμβάνει επίσης τη δική του σειρά προϊόντων CR7.

Με αυτήν την επίδοση, εντάσσεται σε μια ελίτ ομάδα αθλητών που έχουν φτάσει το κατώφλι του δισεκατομμυρίου, όπως οι Michael Jordan, LeBron James και Roger Federer. Παρά την ηλικία του, ο σταρ δηλώνει ότι παραμένει παθιασμένος με το ποδόσφαιρο και σκοπεύει να συνεχίσει να προσφέρει τόσο στην ομάδα του όσο και στην εθνική Πορτογαλίας, απολαμβάνοντας τα τελευταία χρόνια της καριέρας του στο γήπεδο.

Η ιστορία του Ronaldo αποτελεί παράδειγμα επιμονής και επιχειρηματικής διορατικότητας, αποδεικνύοντας ότι η επιτυχία μπορεί να ξεπεράσει τα όρια του αθλητισμού και να επεκταθεί σε παγκόσμια επιχειρηματικά ύψη.

Διάβασε επίσης: Cristiano Ronaldo και Georgina Rodriguez: Αρραβωνιάστηκαν μετά από 8 χρόνια σχέσης