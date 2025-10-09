Fashion 09.10.2025

Η Φαίη Σκορδά φέρνει το power dressing των 80s στο street style του σήμερα

fai_skorda
Η Φαίη Σκορδά επαναφέρει το power dressing των ’80s στο σήμερα μέσα από ένα minimal total grey look, ιδανικό για το γραφείο
Μαρία Χατζηγιάννη

Για χρόνια, το office look ταυτιζόταν με ουδέτερα, «ασφαλή» outfits, σχεδιασμένα με κύριο γνώμονα την άνεση και την πρακτικότητα. Όμως τα τελευταία χρόνια, αυτή η αντίληψη έχει αλλάξει ριζικά. Η αισθητική της office siren έχει κατακτήσει όχι μόνο τις πασαρέλες, αλλά και την καρδιά της Gen Z, και όχι μόνο, επαναπροσδιορίζοντας τι σημαίνει επαγγελματικό ντύσιμο μέσα από τη σύγχρονη ματιά της θηλυκότητας και του δυναμισμού.

Κάπου εδώ επανέρχεται δυναμικά και το power dressing, η τάση που όρισε τη δεκαετία του ’80 και χάρισε στις γυναίκες την αυτοπεποίθηση που χρειάζονταν για να σταθούν ισότιμα σε ένα ανδροκρατούμενο επαγγελματικό περιβάλλον. Τα φαρδιά παντελόνια, τα oversized σακάκια με έντονες βάτες και ακόμη και οι γραβάτες, περνούν από την ανδρική γκαρνταρόμπα στη σύγχρονη unisex αισθητική, αποπνέοντας εξουσία και κομψότητα.

fai_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Διάβασε επίσης: Η Φαίη Σκορδά «δαμάζει» τα κύματα – Κάνει Wakeboard και το Instagram παίρνει φωτιά

Μπορεί να έχουν περάσει δεκαετίες από εκείνη την εμβληματική εποχή, και το σκηνικό της μόδας να έχει εξελιχθεί, ωστόσο η ουσία του power dressing παραμένει αναλλοίωτη, διαχρονική και πιο επίκαιρη από ποτέ. Ίσως πλέον να μην πρόκειται για σύνολα με balloon παντελόνια και σακάκια με υπερβολικές βάτες σε έντονα neon χρώματα, όμως το πνεύμα της τάσης παραμένει ζωντανό. Σήμερα, έχει μεταφραστεί στις ανάγκες της σύγχρονης γυναίκας, που επιδιώκει να εκφράσει τη δύναμή της με κομψότητα, αυτοπεποίθηση και στιλ.

fai_skorda
https://www.instagram.com/fayskorda/

Πρόσφατα, η Φαίη Σκορδά επέλεξε να υιοθετήσει τη φιλοσοφία του power dressing μέσα από ένα look που συνδυάζει τη δυναμική του παρελθόντος με τον αέρα του σύγχρονου street style. Εμφανίστηκε με ένα total grey outfit, αποτελούμενο από loose tailored παντελόνι, cropped πουκάμισο και maxi γραβάτα, δημιουργώντας έναν αρμονικό συνδυασμό κομψότητας, άνεσης και αστικής θηλυκότητας. Το σύνολό της ολοκλήρωσε με suede sneakers σε κυπαρισσί απόχρωση, προσθέτοντας ένα fun pop of color που έκανε τη διαφορά.

Διάβασε επίσης: Ελένη Φουρέιρα: Φόρεσε το πιο hot print του φθινοπώρου

Fashion μόδα ΦΑΙΗ ΣΚΟΡΔΑ
