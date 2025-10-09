Επίσημα δικηγόρος η κόρη του Νίκου Χαρδαλιά – Το post από την ορκωμοσία της

Πολύ σημαντική και ξεχωριστή ήταν η χθεσινή 8/10 μέρα για τον Νίκο Χαρδαλιά και την οικογένειά του, μιας και η μεγάλη του κόρη, Ιωάννα Χαρδαλιά, ορκίστηκε δικηγόρος.

Φυσικά, πολλά αγαπημένα της πρόσωπα ήταν στο στο πλευρό της, όπως φίλες και συγγενείς, ενώ δεν θα μπορούσε να λείπει η μητέρα της, Αργυρώ Μαστρανδρέου. Η πρώην σύζυγος του περιφερειάρχη Αττικής δεν έκρυψε τη συγκίνησή της βλέποντας την κόρη της να κάνει τα πρώτα της βήματα στον χώρο της δικηγορίας.

Μάλιστα, η Ιωάννα Χαρδαλιά μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα συγκινητικό μήνυμα, συνοδεύοντας το με φωτογραφίες από την τελετή ορκωμοσίας στον Άρειο Πάγο.

«Η ημέρα της ορκωμοσίας ενός Νέου Δικηγόρου σηματοδοτεί την αρχή ενός μεγάλου ταξιδιού, ενός ταξιδιού ευθύνης, γνώσης και αφοσίωσης. Αν έχω μάθει κάτι μέχρι τώρα, είναι πως η δικηγορία είναι γεμάτη στιγμές μεγαλειώδεις, αλλά και δύσκολες. Είναι μια αέναη μάχη που σου δίνει σπουδαία μαθήματα, σε κάνει να εξελίσσεσαι όχι μόνο ως δικηγόρος, αλλά και ως άνθρωπος, διδάσκοντάς σου ότι η επιμονή ανταμείβεται και η ευθύνη είναι προνόμιο. Σήμερα, λοιπόν, ξεκινά το ταξίδι! Με ευγνωμοσύνη για όσα πέρασαν, πίστη για όσα έρχονται και σεβασμό στον δρόμο που επέλεξα…».

