Η εξομολόγηση της Καλομοίρας για την κατάθλιψη και τις δυσκολίες της μητρότητας

Η Καλομοίρα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στούντιο 4», το απόγευμα της Τετάρτης 8/10, και μεταξύ άλλων μίλησε για την κατάθλιψη που πέρασε, αποκαλύπτοντας πως δεν μπορούσε να εντοπίσει την αιτία, παρότι μέσα της γνώριζε την αλήθεια.

Μάλσιτα, η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε ότι πίσω από τις χαρούμενες στιγμές υπήρξαν περίοδοι έντονης ψυχολογικής πίεσης.

«Ένιωθα ότι με την απόφασή μου να κάνω οικογένεια, αποχαιρετούσα ένα κομμάτι του εαυτού μου, την παλιά μου ζωή. Ήταν δύσκολο να το αποδεχθώ. Όταν ήμουν έγκυος, πέρασα κατάθλιψη. Δεν μπορούσα να βρω γιατί αλλά νομίζω ότι κατά βάθος ήξερα ότι δεν θα έχω ποτέ ξανά αυτό που είχα γιατί διάλεξα την οικογένεια. Ότι άφηνα δηλαδή την παλιά μου ζωή. Νομίζω πως λένε λίγο ψέματα στις γυναίκες ότι μπορούν να τα έχουν όλα. Δεν είναι όλο αυτό αλήθεια.

Δεν είσαι ξανά ο ίδιος άνθρωπος, εγώ όμως νόμιζα ότι το μπορείς. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια για να παίρνουν τις αποφάσεις τους με βάση την αλήθεια. Ότι δηλαδή, αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα. Αυτό συμβαίνει όσο καλή και να είσαι. Ακόμα και η μόνη που ξέρω, που όντως τα συνδυάζει, έχει πέντε ανθρώπους στο σπίτι που τη βοηθούν και έχει τέσσερα παιδιά.





Είναι τέλειο και αυτό, αν μπορείς να το έχεις, απλά δεν μου αρέσει που δεν λένε την αλήθεια. Νομίζω ότι κατά βάθος σε αυτό οφειλόταν η κατάθλιψη. Γιατί πήγαινα στον γιατρό και του έλεγα πως “είμαι πολύ χαρούμενη, που έχω τα παιδιά μου, αλλά νιώθω πολύ πιεσμένη”. Μετά από χρόνια κατάλαβα ότι μάλλον είναι αυτό», κατέληξε.

