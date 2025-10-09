Celeb News 09.10.2025

Η δύσκολη αλλά σιωπηλή μάχη της Κατερίνας Παπουτσάκη με τη νόσο του Crohn

Κατερίνα Παπουτσάκη
Η εξομολόγηση της ηθοποιού για το αυτοάνοσο που την ταλαιπωρεί εδώ και χρόνια
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day βρέθηκε η Κατερίνα Παπουτσάκη, η οποία μίλησε μεταξύ άλλων για το αυτοάνοσο που πάσχει, τη νόσο του Crohn.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι όταν είναι σε έξαρση, δεν μπορεί να φάει, αλλά ούτε και να καταπιεί το σάλιο της.

Κατερίνα Παπουτσάκη
https://www.instagram.com/katerina_papoutsaki/

«Το θέμα υγείας είναι ανάλογα με την ψυχική κατάσταση που βρίσκομαι, είναι ένα αυτοάνοσο και είναι ψυχοσωματικά. Όταν είναι σε έξαρση δεν μπορώ να φάω, σαν να καταπίνω κάτι που με καίει πάρα πολύ, οπότε δεν μπορούσα ούτε το σάλιο μου να καταπιώ.

Έκανα μία σειρά εξετάσεων, αλλά είναι από αυτά που δεν μπορεί να σε βοηθήσει πολύ, πρέπει απλώς να νιώσεις καλύτερα για να φτιάξει», είπε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Παπουτσάκη.


Τι ειναι η νόσος του Crohn

Η νόσος του Crohn είναι μια χρόνια φλεγμονώδης νόσος του πεπτικού συστήματος, που μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε τμήμα του, από το στόμα μέχρι τον πρωκτό. Συνήθως, όμως, προσβάλλει το τελικό τμήμα του λεπτού εντέρου και/ή το παχύ έντερο. Ανήκει στις φλεγμονώδεις νόσους του εντέρου (ΙBD), μαζί με την ελκώδη κολίτιδα.

Ποια είναι τα κύρια συμπτώματα;

  • Πόνος ή κράμπες στην κοιλιά
  • Διάρροια (συχνά με αίμα ή βλέννα)
  • Απώλεια βάρους
  • Κούραση ή εξάντληση
  • Πυρετός
  • Απώλεια όρεξης
  • Αναιμία (λόγω απώλειας σιδήρου)
  • Εκτός εντέρου συμπτώματα: πόνοι στις αρθρώσεις, δερματικά εξανθήματα, προβλήματα στα μάτια

Η νόσος του Crohn έχει περιόδους έξαρσης και ύφεσης. Δηλαδή, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανίζονται έντονα για κάποιο διάστημα και έπειτα να υποχωρούν.

Πώς γίνεται η διάγνωση;

  • Αιματολογικές εξετάσεις (για φλεγμονώδεις δείκτες, αναιμία κ.ά.)
  • Εξέταση κοπράνων (για αποκλεισμό άλλων αιτίων διάρροιας)
  • Κολονοσκόπηση ή ενδοσκόπηση (με λήψη βιοψίας από το έντερο)
  • Αξονική ή μαγνητική τομογραφία κοιλίας
  • Καψουλοενδοσκόπηση (σε δύσκολες περιπτώσεις, για τον λεπτό εντερικό σωλήνα)

Πώς αντιμετωπίζεται;

Οι κύριες μορφές θεραπείας είναι:

Φάρμακα:

  • Αντιφλεγμονώδη (όπως τα παράγωγα της 5-ASA)
  • Κορτιζόνη (για σύντομο διάστημα στις εξάρσεις)
  • Ανοσοκατασταλτικά (όπως αζαθειοπρίνη)
  • Βιολογικοί παράγοντες (αντι-TNF, για πιο σοβαρές περιπτώσεις)

Διατροφή:

  • Προσαρμοσμένη στις ανάγκες του ασθενούς (αποφυγή τροφών που ερεθίζουν)
  • Συμπληρώματα βιταμινών και μετάλλων, εφόσον υπάρχουν ελλείψεις
  • Χειρουργική επέμβαση: Σε περιπτώσεις που υπάρχει απόφραξη, συρίγγια, αποστήματα ή όταν η φαρμακευτική αγωγή αποτύχει

Ζώντας με τη νόσο του Crohn

Η νόσος επηρεάζει όχι μόνο το σώμα, αλλά και την ψυχολογική κατάσταση του ασθενούς. Το άγχος και η καθημερινή πίεση μπορεί να επιδεινώσουν την κατάσταση. Η υποστήριξη από ειδικούς (γαστρεντερολόγο, διατροφολόγο, ψυχολόγο) αλλά και από το περιβάλλον είναι πολύτιμη. Με τη σωστή φροντίδα και ενημέρωση, οι περισσότεροι ασθενείς μπορούν να έχουν μια φυσιολογική και ενεργή ζωή.

