Celeb News 08.10.2025

Ο Σάκης Ρουβάς ιδρώνει στο ταπί και γίνεται viral

Σάκης Ρουβάς
Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την ώρα που κάνει Brazilial jiu jitsu
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ανάρτηση προχώρησε ο Σάκης Ρουβάς, μιας και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους το χόμπι που έχει και τον χαλαρώνει. 

Ο δημοφιλής τραγουδιστής άλλωστε είναι αρκετά ενεργός στα social media και πολύ συχνά δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά του. Αυτό λοιπόν που τον ηρεμεί από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς του είναι… το Brazilial jiu jitsu!

Σάκης Ρουβάς
Διάβασε επίσης: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός γίνεται global! Το deal που αλλάζει τα πάντα στη μουσική του καριέρα!

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου κάνει προπόνηση με τον δάσκαλό του. «Χαλαρό κλείσιμο εβδομάδας… με λίγο rolling και καμιά υποταγή», έγραψε στη λεζάντα.

Σάκης Ρουβάς
Να υπενθυμίσουμε πως ο τραγουδιστής θα εμφανίζεται σε νυχτερινό μαγαζί στην Αθήνα μαζί με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου για να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στο κοινό τους.

Σάκης Ρουβάς
Διάβασε επίσης: Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

γυμναστική προπόνηση ΣΑΚΗΣ ΡΟΥΒΑΣ χόμπι
