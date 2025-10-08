Ο Σάκης Ρουβάς ιδρώνει στο ταπί και γίνεται viral

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από την ώρα που κάνει Brazilial jiu jitsu

Σε μια αρκετά ενδιαφέρουσα ανάρτηση προχώρησε ο Σάκης Ρουβάς, μιας και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους το χόμπι που έχει και τον χαλαρώνει.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής άλλωστε είναι αρκετά ενεργός στα social media και πολύ συχνά δημοσιεύει στιγμές από την καθημερινότητά του. Αυτό λοιπόν που τον ηρεμεί από τις υποχρεώσεις της καθημερινότητάς του είναι… το Brazilial jiu jitsu!

Συγκεκριμένα, ο Σάκης Ρουβάς δημοσίευσε φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram όπου κάνει προπόνηση με τον δάσκαλό του. «Χαλαρό κλείσιμο εβδομάδας… με λίγο rolling και καμιά υποταγή», έγραψε στη λεζάντα.

Να υπενθυμίσουμε πως ο τραγουδιστής θα εμφανίζεται σε νυχτερινό μαγαζί στην Αθήνα μαζί με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου για να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στο κοινό τους.

