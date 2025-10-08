Η Freida Parton, μετά τις «προσευχές» που ζήτησε, τι λέει για την υγεία της Dolly

Η ανησυχία των θαυμαστών της θρυλικής Dolly Parton εντάθηκε όταν η αδερφή της, Freida Parton, ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μήνυμα ζητώντας τους να προσευχηθούν. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα έσπευσε να διευκρινίσει πως η κατάσταση της υγείας της αδερφής της δεν είναι κρίσιμη. «Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Δεν είχα σκοπό να φοβίσω κανέναν ή να δώσω την εντύπωση ότι είναι κάτι σοβαρό, όταν ζήτησα να προσευχηθείτε για τη Dolly», έγραψε η Freida Parton σε ανάρτησή της στο Facebook. «Απλώς δεν αισθάνεται πολύ καλά τελευταία και ζήτησα προσευχές γιατί πιστεύω βαθιά στη δύναμη της προσευχής. Ήταν απλώς μια μικρή αδελφή που ζητούσε προσευχές για τη μεγάλη της αδελφή. Σας ευχαριστώ όλους που τη στηρίζετε. Η αγάπη σας κάνει πραγματικά τη διαφορά».

Διάβασε επίσης: Στίχοι που τραγούδησες λάθος – Από τη Ζωντανίνα μέχρι το πουλί Πισεσί και το Παπουνάνε

Η ανάρτηση ήρθε λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Dolly Parton ότι αναβάλλει τη Las Vegas residency της λόγω «προβλημάτων υγείας». Η δεκαπλά βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια είχε εξηγήσει τότε με το γνωστό της χιούμορ: «Οι γιατροί μου λένε πως πρέπει να κάνω μερικές επεμβάσεις. Όπως τους είπα κι εγώ, μάλλον ήρθε η ώρα για το “service των 100.000 μιλίων”, και δεν πρόκειται για τον συνηθισμένο έλεγχο στον πλαστικό μου!»

Η σειρά συναυλιών που επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 θα μετατεθεί για τον Σεπτέμβριο του 2026, καθώς, όπως είπε η ίδια, «χρειάζομαι λίγο χρόνο για να είμαι έτοιμη για τη σκηνή». «Μην ανησυχείτε ότι θα αποσυρθώ», πρόσθεσε τότε με το χαρακτηριστικό της πνεύμα. «Ο Θεός δεν μου έχει πει ακόμα να σταματήσω».

Η Dolly Parton, πέρα από τα προβλήματα υγείας, έχει βιώσει μια δύσκολη χρονιά, καθώς τον Μάρτιο του 2025 έχασε τον σύζυγό της Carl Dean, με τον οποίο ήταν παντρεμένη για 60 χρόνια. Παρά τη θλίψη, η τραγουδίστρια έχει σταθεί όρθια, μιλώντας δημόσια για τη σημασία της ευγνωμοσύνης και της μνήμης. «Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες για τα χρόνια που είχαμε με κάποιον», είχε πει η Dolly Parton. «Να θυμόμαστε τα καλύτερα και να κρατάμε την ενέργεια που μας χάρισε, αφήνοντάς την να γίνει κομμάτι μας. Να τιμούμε τη μνήμη τους, γνωρίζοντας ότι είναι σε καλύτερο μέρος από εμάς».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Η θρυλική Dolly Parton βάζει προσωρινά «παύση» στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας