Μουσικά Νέα 30.09.2025

Η θρυλική Dolly Parton βάζει προσωρινά «παύση» στις συναυλίες της στο Λας Βέγκας

Η Dolly Parton αναβάλλει προσωρινά τις συναυλίες στο Λας Βέγκας λόγω προβλημάτων υγείας, προκειμένου να προετοιμαστεί για τα επόμενα shows
Μαρία Χατζηγιάννη

Η θρυλική τραγουδίστρια της country μουσικής, Dolly Parton, ανακοίνωσε μέσω Instagram ότι αναγκάζεται να αναβάλει τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της στο Λας Βέγκας λόγω «προβλημάτων υγείας». Η 79χρονη καλλιτέχνιδα εξήγησε ότι οι γιατροί της συνέστησαν να υποβληθεί σε μερικές διαδικασίες πριν επιστρέψει στη σκηνή.

«Θέλω οι θαυμαστές και το κοινό να ακούσουν απευθείας από εμένα ότι, δυστυχώς, θα χρειαστεί να αναβάλω τις επερχόμενες εμφανίσεις μου στο Λας Βέγκας. Όπως πολλοί γνωρίζετε, αντιμετωπίζω ορισμένα προβλήματα υγείας και οι γιατροί μου λένε ότι πρέπει να υποβληθώ σε μερικές διαδικασίες», έγραψε η Parton. Σε ανάλαφρο τόνο πρόσθεσε ότι «είναι σαν να χρειάζομαι τον ετήσιο έλεγχο των 100.000 μιλίων», αν και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται για ραντεβού με πλαστικό χειρουργό. Τόνισε ότι θέλει να είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση για τους θαυμαστές, οι οποίοι πληρώνουν για να την απολαύσουν στη σκηνή.

https://www.instagram.com/dollyparton/

 

Διάβασε επίσης: Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

Η μουσικός επεσήμανε ότι θα συνεχίσει να εργάζεται από το Νάσβιλ πάνω σε όλα της τα projects, αλλά χρειάζεται χρόνο για να προετοιμάσει πλήρως το show της. «Μην ανησυχείτε ότι θα σταματήσω τη μουσική γιατί ο Θεός δεν έχει πει τίποτα γι’ αυτό ακόμη. Απλά νιώθω ότι μου λέει να πάρω λίγο χρόνο για να είμαι έτοιμη για νέες μεγάλες περιπέτειες μαζί σας», κατέληξε. Το show περιορισμένης διάρκειας, με τίτλο «Dolly: Live in Las Vegas», ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει τον Δεκέμβριο στο Colosseum του Caesars Palace.

Πρόσφατα, η Dolly Parton είχε αναβάλει και μία εμφάνιση στο πάρκο της, Dollywood, λόγω πέτρας στα νεφρά και λοίμωξης. Σε βίντεο προς τους θαυμαστές εξήγησε ότι οι γιατροί συνέστησαν ξεκούραση και περιορισμό ταξιδιών. Παρά τις δυσκολίες, η καλλιτέχνιδα διαβεβαίωσε ότι θα επανέλθει δριμύτερη στη μουσική και τη σκηνή, ενώ συνεχίζει να τιμά τη μνήμη του συζύγου της, Carl Dean, που απεβίωσε τον Μάρτιο μετά από σχεδόν 60 χρόνια γάμου.

Διάβασε επίσης: Ο Alex Warren γράφει ιστορία με το Ordinary

