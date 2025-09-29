Αποκαλύφθηκε o star που θα εμφανιστεί στο ημίχρονο του Super Bowl 2026

To Super Bowl δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και ένα παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο, με το περίφημο Halftime Show του Super Bowl να αποτελεί κάθε χρόνο σημείο αναφοράς. Το 2026, η σκηνή θα ανήκει σε έναν καλλιτέχνη που έχει μετατρέψει την ισπανόφωνη μουσική σε παγκόσμιο ρεύμα: τον Bad Bunny. Η National Football League (NFL) ανακοίνωσε επισήμως ότι ο Bad Bunny, κατά κόσμον Benito Antonio Martínez Ocasio, θα είναι ο κεντρικός καλλιτέχνης του Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, που θα διεξαχθεί στις 8 Φεβρουαρίου 2026 στο Levi’s Stadium της Santa Clara στην Καλιφόρνια.

Διάβασε επίσης: Bad Bunny x Adidas: Ένας φόρος τιμής στην ψυχή του Πουέρτο Ρίκο

«Αυτό που νιώθω με ξεπερνά», δήλωσε ο Bad Bunny σε ανακοίνωσή του. «Είναι για όλους εκείνους που ήρθαν πριν από μένα και έτρεξαν αμέτρητες γιάρδες ώστε εγώ να μπω και να σκοράρω. Αυτό είναι για τον λαό μου, τον πολιτισμό μου και την ιστορία μας. Πες στη γιαγιά, ότι θα είμαστε το HALFTIME SHOW DEL SUPER BOWL».

Από καλεσμένος το 2020, πρωταγωνιστής το 2026

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Bad Bunny ανεβαίνει στη σκηνή του Super Bowl. Το 2020 είχε εμφανιστεί ως guest στη θρυλική εμφάνιση των Shakira και Jennifer Lopez. Έξι χρόνια αργότερα, επιστρέφει ως ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ύστερα από μια χρονιά που τον βρήκε στην κορυφή.

Ο Bad Bunny κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο τον έκτο προσωπικό του δίσκο «Debí Tirar Más Fotos», ο οποίος ανέβηκε απευθείας στο Νο.1 του Billboard 200, το τέταρτο άλμπουμ του που κατακτά την κορυφή. Όλα τα 17 κομμάτια του δίσκου μπήκαν στο Billboard Hot 100, δίνοντάς του περισσότερες από 100 επιτυχίες στη λίστα στη διάρκεια της καριέρας του. Παράλληλα, η 30ήμερη residency του στο Πουέρτο Ρίκο αποδείχθηκε όχι μόνο τεράστια καλλιτεχνική επιτυχία, αλλά και οικονομική «ένεση» για το νησί.

Στο Hall of Fame του Halftime Show

Η συμμετοχή του Bad Bunny θα διαδεχθεί μια σειρά κορυφαίων εμφανίσεων των τελευταίων ετών. Ο Kendrick Lamar κατέρριψε το ρεκόρ τηλεθέασης με την εμφάνισή του το 2025, ενώ είχαν προηγηθεί οι Usher (2024), Rihanna (2023), Dr. Dre με συνεργάτες (2022), The Weeknd (2021) και το ντουέτο Jennifer Lopez – Shakira (2020). «Αυτό που έχει καταφέρει ο Benito για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά εμπνευσμένο», τόνισε σε δήλωσή του ο Jay-Z. «Είναι τιμή μας που θα τον δούμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου». Η παραγωγή θα φέρει την υπογραφή της Roc Nation του Jay-Z και του παραγωγού Jesse Collins, ενώ θα σκηνοθετηθεί από τον Hamish Hamilton.

Με τρία Grammy Awards, τέσσερα Νο.1 άλμπουμ, περισσότερα από 113 τραγούδια στο Billboard Hot 100 και συνεργασίες με κορυφαία ονόματα όπως οι Cardi B, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ricky Martin και J Balvin, ο Bad Bunny έχει ήδη γράψει ιστορία. Παράλληλα, έχει δοκιμαστεί και στον κινηματογράφο, με εμφανίσεις σε ταινίες όπως «Happy Gilmore 2» και «Caught Stealing».

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: To ξεχασμένο beat που μέσα από το TikTok κατέληξε παγκόσμιο φαινόμενο

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.