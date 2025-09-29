Ο Alex Warren γράφει ιστορία με το Ordinary

Με το «Ordinary», ο Alex Warren ξεπέρασε το ιστορικό «The Sign» των Ace of Base και κατέκτησε το ρεκόρ στο Billboard Pop Airplay

Ένα σημαντικό επίτευγμα πέτυχε ο Alex Warren. Το τραγούδι του «Ordinary» κατέκτησε για 15η συνεχόμενη εβδομάδα την κορυφή του Billboard Pop Airplay Chart, σπάζοντας ένα ρεκόρ που άντεχε τρεις δεκαετίες. Το «Ordinary» ξεκίνησε την ανοδική του πορεία τον Ιούνιο του 2025 και από τότε κυριαρχεί σχεδόν αδιάλειπτα στα αμερικανικά ραδιόφωνα. Μοναδική εξαίρεση αποτέλεσε η εβδομάδα που η Sabrina Carpenter έφτασε στην πρώτη θέση με το «Manchild». Το τραγούδι του Alex Warren ξεπέρασε το «The Sign» των Ace of Base, το οποίο το 1994 παρέμεινε 14 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή, για να γίνει πλέον το μακροβιότερο No.1 hit στην ιστορία του chart, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1992.

Η λίστα των μεγαλύτερων επιτυχιών του Billboard Pop Airplay περιλαμβάνει διαχρονικά hits, όπως το «Stay» των The Kid LAROI & Justin Bieber (13 εβδομάδες στην κορυφή το 2021), το «Closer» των The Chainsmokers feat. Halsey (11 εβδομάδες το 2016), αλλά και το «Torn» της Natalie Imbruglia (11 εβδομάδες το 1998).

Απόλυτη κυριαρχία σε όλα τα charts

Η επιτυχία του «Ordinary» δεν περιορίστηκε μόνο στα ραδιόφωνα. Το τραγούδι κατέκτησε το Billboard Hot 100 για 10 εβδομάδες, ενώ βρέθηκε στην κορυφή του Songs of the Summer Chart. Παράλληλα, ηγήθηκε του Billboard Global 200 για 10 εβδομάδες και του Billboard Global Excl. U.S. για οκτώ εβδομάδες.

Η εντυπωσιακή πορεία του Alex Warren με το «Ordinary» αποδεικνύει ότι η νέα γενιά καλλιτεχνών μπορεί να καθορίσει τα μουσικά δεδομένα παγκοσμίως. Το τραγούδι, με την καθολική απήχηση και τον ειλικρινή στίχο του, έγραψε ιστορία, αφήνοντας πίσω του ακόμη και θρυλικά hits που θεωρούνταν άπιαστα.

