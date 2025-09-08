MTV VMAs 2025: Όσα δεν ξερεις για τον Alex Warren, τον Νο1 νέο καλλιτέχνη της χρονιάς

Από τα social media στη σκηνή των MTV VMAs, ο Alex Warren σάρωσε ως Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης και απέδειξε ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο από viral φαινόμενο

Ο φετινός τίτλος του Καλύτερου Νέου Καλλιτέχνη στα MTV Video Music Awards 2025 απονεμήθηκε στον Alex Warren, έναν δημιουργό που μετατράπηκε σε μουσικό φαινόμενο μέσα σε λίγα μόλις χρόνια.

Με μια ερμηνεία γεμάτη συναίσθημα στο hit single του «Ordinary», ο Alex Warren συγκλόνισε το κοινό στη σκηνή των VMAs και επιβεβαίωσε γιατί θεωρείται το νέο μεγάλο όνομα της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας.

Ο Alex Warren έγινε αρχικά γνωστός μέσα από τα social media και ιδιαίτερα το TikTok, όπου ξεχώρισε με το χιούμορ και την αυθεντικότητά του. Ως μέλος και συνιδρυτής του viral δημιουργικού group Hype House, απέκτησε εκατομμύρια ακόλουθους και δημιούργησε έναν δικό του ψηφιακό κόσμο.

Παρότι πολλοί τον ταύτισαν αρχικά με τον χώρο των influencers, εκείνος είχε στο μυαλό του έναν εντελώς διαφορετικό προορισμό: τη μουσική. Η αγάπη του για το τραγούδι δεν ήταν κάτι περιστασιακό. Το 2021 ξεκίνησε να κυκλοφορεί τα πρώτα του κομμάτια, και το 2022 υπέγραψε με την Atlantic Records, ανοίγοντας επίσημα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Το 2024 τον βρίσκει να κυκλοφορεί το «Burning Down», το οποίο καταφέρνει να μπει στο Billboard Hot 100 και να τον συστήσει ως σοβαρό νέο καλλιτέχνη, μακριά από την εικόνα του content creator. Το 2025, όμως, είναι η χρονιά του. Το τραγούδι «Ordinary» γίνεται παγκόσμια επιτυχία, φτάνει στο #1 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο, Καναδά και Αυστραλία, ενώ ακολουθούν σημαντικές συνεργασίες, όπως το «Bloodline» με τον Jelly Roll και το «On My Mind» με τη Rosé από τις BLACKPINK.

Η επιτυχία του κορυφώνεται με την κυκλοφορία του πρώτου του άλμπουμ με τίτλο «You’ll Be Alright, Kid» τον Ιούλιο του 2025. Το άλμπουμ, που περιλαμβάνει όλες του τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και νέα κομμάτια, προμοτάρεται με έναν πρωτοποριακό τρόπο: λανσάρεται ταυτόχρονα σε 4.000 καταστήματα Chipotle στις ΗΠΑ, αποδεικνύοντας ότι ο Warren δεν ακολουθεί τους κανόνες, τους γράφει μόνος του.

Στα φετινά MTV VMAs, η στιγμή του ήταν καθηλωτική. Με τη συνοδεία γκόσπελ χορωδίας και ζωντανής μπάντας, ερμήνευσε το «Ordinary» σε μια σκηνική παρουσία που χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η καλύτερη της βραδιάς. Η σύζυγός του, Kouvr Annon, βρισκόταν στο κοινό και δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, ενώ ο ίδιος ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι πίστεψαν σε αυτόν από την αρχή.

Η πορεία του Alex Warren είναι η απόδειξη ότι ο αυθεντικός καλλιτέχνης βρίσκει πάντα τον δρόμο του. Από το TikTok στα παγκόσμια charts και από την ψηφιακή σκηνή στις μεγαλύτερες μουσικές διοργανώσεις του κόσμου, ο Alex Warren δεν είναι πια «ανερχόμενος». Είναι ήδη εδώ και ήρθε για να μείνει.

