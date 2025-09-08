Όλα όσα συνέβησαν στα MTV VMAs 2025 – Η Lady Gaga ήταν η «βασίλισσα» της βραδιάς

Σε μια τελετή με λάμψη, και με ξεκάθαρη γυναικεία πρωτοκαθεδρία, τα MTV Video Music Awards 2025 ανέδειξαν ως μεγάλες νικήτριες τις Lady Gaga, Ariana Grande και Sabrina Carpenter, οι οποίες κατέκτησαν από δύο βραβεία η καθεμία. Η βραδιά στο UBS Arena στο Long Island έδωσε χώρο σε εμβληματικά ονόματα της ποπ, αλλά και σε νέες φωνές που ενώνουν διαφορετικά μουσικά είδη και κουλτούρες.

Η Lady Gaga στην κορυφή

Η Lady Gaga, με τις περισσότερες υποψηφιότητες της βραδιάς (12 συνολικά), απέσπασε το πρώτο βραβείο της τελετής, εκείνο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς», αφήνοντας πίσω της την Taylor Swift, τον Bad Bunny και την Beyoncé, οι οποίοι δεν παρευρέθηκαν.

Η τραγουδίστρια, φορώντας μια εντυπωσιακή μπαρόκ μαύρη τουαλέτα, αφιέρωσε το βραβείο στο κοινό και στον σύντροφό της, Michael Polansky. «Δεν μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει αυτό για μένα», δήλωσε. «Ελπίζω, καθώς πλοηγείστε στο χάος της καθημερινότητας, να θυμάστε τη σημασία της τέχνης της ζωής σας· ότι μπορείτε να βασίζεστε στον εαυτό σας και στις απλές σας δεξιότητες για να παραμείνετε ολόκληροι». Η Lady Gaga απουσίασε από το υπόλοιπο της τελετής, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί στο τελευταίο show της περιοδείας «Mayhem» στο Madison Square Garden.

Οι μεγάλες στιγμές

Η Sabrina Carpenter κατέκτησε το βραβείο «Άλμπουμ της Χρονιάς» για το «Short n’ Sweet», αλλά και εκείνο της «Καλύτερης Ποπ Καλλιτέχνιδας».

Η Ariana Grande, από την πλευρά της, απέσπασε δύο από τα σημαντικότερα βραβεία: το «Καλύτερο Ποπ Βίντεο» και το «Βίντεο της Χρονιάς» για το τραγούδι «Brighter Days Ahead», το οποίο δέχθηκε μαζί με τον σκηνοθέτη Christian Breslauer.

«Αυτό το project αφορά τη σκληρή δουλειά που είναι η θεραπεία από κάθε είδους τραύμα, την επιστροφή στον νεότερο εαυτό μας και τη δημιουργία ασφάλειας στη ζωή μας – μια διαδικασία που κρατάει για πάντα και απαιτεί καθημερινή προσπάθεια», τόνισε η Ariana Grande στη συγκινητική της ομιλία. «Αν βρίσκεστε σε αυτό το ταξίδι, συνεχίστε, γιατί σας υπόσχομαι ότι έρχονται πιο φωτεινές μέρες».

Οι διεθνείς πινελιές

Η βραδιά είχε και έντονο διεθνές χρώμα: ο J Balvin συνεργάστηκε με τον DJ Snake για το «Noventa», ενώ το συγκρότημα Katseye με μέλη από Φιλιππίνες, Νότια Κορέα, Ελβετία και ΗΠΑ απέσπασε το βραβείο «Push Performance of the Year». Ο Bruno Mars βραβεύτηκε για δύο συνεργασίες: το «Die With A Smile» με τη Lady Gaga (καλύτερη συνεργασία) και το «Apt» με τη Rosé των Blackpink (τραγούδι της χρονιάς).

Η Rosé, εμφανώς συγκινημένη, είπε: «Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή για εμένα και για όποιον άλλον έχει ονειρευτεί να αναγνωριστεί ισότιμα για τη σκληρή του δουλειά».

Τιμές και παρακαταθήκες

Η Mariah Carey παρέλαβε το βραβείο Video Vanguard από την Ariana Grande, συνεχίζοντας την παράδοση να το λαμβάνουν γυναίκες-θρύλοι της μουσικής. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι παίρνω το πρώτο μου VMA απόψε. Έχω μόνο μια ερώτηση: τι περιμένατε τόσο καιρό;» είπε αστειευόμενη, πριν ερμηνεύσει ένα medley με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

Ο Ricky Martin τιμήθηκε ως πρώτος «Latin Icon» και παρουσίασε ένα medley με τα «La Vida Loca», «Pégate», «Maria» και «The Cup of Life», αφιερώνοντας τη βράβευση στους θαυμαστές του: «Είμαι εθισμένος στο χειροκρότημά σας, γι’ αυτό συνεχίζω να επιστρέφω». Στο τέλος αφιέρωσε το βραβείο αυτό και στα παιδιά του!

Παράλληλα, ο LL Cool J απένειμε το «Rock the Bells Visionary Award» στον Busta Rimes, τον οποίο χαρακτήρισε «ηχητικό αντίστοιχο μιας βόμβας έτοιμης να εκραγεί». Ο Busta Rimes ανέβηκε στη σκηνή με τους GloRilla, Spliff Star και Joyner Lucas για ένα εκρηκτικό medley, πριν ευχαριστήσει την οικογένειά του, τον DJ Scratch και την αείμνηστη παρουσιάστρια Ananda Lewis.

Η βραδιά τίμησε επίσης τον Ozzy Osbourne, που έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο. Ο Yungblud ερμήνευσε τα «Crazy Train» και «Changes», ενώ οι Steven Tyler και Joe Perry των Aerosmith τον τίμησαν με το «Mama, I’m Coming Home».

Τα MTV VMAs 2025 δεν έμειναν στην ιστορία για το θέαμα ή τις ανατροπές τους, αλλά για το σαφές μήνυμα που έστειλαν: η ποπ μουσική ανήκει πλέον σε μεγάλο βαθμό στις γυναίκες καλλιτέχνιδες, που σπάνε ρεκόρ, ανανεώνουν το είδος και χαράσσουν νέα πρότυπα. Με την Lady Gaga, την Ariana Grande και την Sabrina Carpenter στην πρώτη γραμμή, και με την Mariah Carey να τιμάται για τη διαχρονική της προσφορά, η φετινή διοργάνωση απέδειξε πως οι γυναικείες φωνές είναι πιο δυνατές και πιο καθοριστικές από ποτέ.

VMAs 2025: Η λίστα με τις υποψηφιότητες και τους νικητές

Video of the Year

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best Pop Artist

Sabrina Carpenter

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Lorde

Miley Cyrus

Tate McRae

Best Hip-Hop

Doechii – “Anxiety”

Drake – “Nokia”

Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Glorilla Featuring Sexyy Red – “Whatchu Kno About Me”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

LL Cool J Featuring Eminem – “Murdergram Deux”

Travis Scott – “4×4”

Best Rock

Coldplay – “All My Love”

Evanescence – “Afterlife”

Green Day – “One Eyed Bastard”

Lenny Kravitz – “Honey”

Linkin Park – “The Emptiness Machine”

Twenty One Pilots – “The Contract”

Best Latin

Shakira – “Soltera”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

J Balvin – “Rio”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Peso Pluma – “La Patrulla”

Rauw Alejandro & Romeo Santos – “Khé?”

Best Long Form Video

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos” (Short Film)

Damiano David – “Funny Little Stories”

Mac Miller – “Balloonerism”

Miley Cyrus – “Something Beautiful”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Video for Good

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Burna Boy – “Higher”

Doechii – “Anxiety”

Eminem Featuring Jelly Roll – “Somebody Save Me”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Younger and Hotter Than Me”

Zach Hood Featuring Sasha Alex Sloan – “Sleepwalking”

Best Direction

Lady Gaga – “Abracadabra”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Art Direction

Lady Gaga – “Abracadabra”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lorde – “Man of the Year”

Miley Cyrus – “End of the World”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Best Cinematography

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Miley Cyrus – “Easy Lover”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Editing

Tate McRae – “Just Keep Watching”

Charli XCX – “Guess” ft. Billie Eilish

Ed Sheeran – “Sapphire”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Choreography

Doechii – “Anxiety”

FKA twigs – “Eusexua”

Kendrick Lamar – “Not Like Us”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Tyla – “Push 2 Start”

Zara Larsson – “Pretty Ugly”

Best Visual Effects

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Lady Gaga – “Abracadabra”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Tate McRae – “Just Keep Watching”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

Grande – “Brighter Days Ahead”

Best Group

Blackpink

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Katseye

The Marías

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

Twenty One Pilots

Best Collaboration

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Bailey Zimmerman & Luke Combs – “Backup Plan” (Stagecoach Official Music Video)

Kendrick Lamar & SZA – “Luther”

Post Malone Featuring Blake Shelton – “Pour Me a Drink”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Selena Gomez & Benny Blanco – “Sunset Blvd”

Best Pop

Ariana Grande – “Brighter Days Ahead”

Alex Warren – “Ordinary”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Best Album

Sabrina Carpenter – “Short n’ Sweet”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Kendrick Lamar – “GNX”

Lady Gaga – “Mayhem”

Morgan Wallen – “I’m the Problem”

The Weeknd – “Hurry Up Tomorrow”

MTV Push Performance of the Year

Katseye – “Touch”

Ayra Starr – “Last Heartbreak Song”

Damiano David – “Next Summer”

Dasha – “Bye Bye Bye”

Gigi Perez – “Sailor Song”

Jordan Adetunji – “Kehlani”

Lay Bankz – “Graveyard”

Leon Thomas – “Yes It Is”

Livingston – “Shadow”

Mark Ambor – “Belong Together”

Role Model – “Sally, When the Wine Runs Out”

Shaboozey – “A Bar Song (Tipsy)”

Song of the Year

Rosé & Bruno Mars – “Apt.”

Alex Warren – “Ordinary”

Billie Eilish – “Birds of a Feather”

Doechii – “Anxiety”

Ed Sheeran – “Sapphire”

Gracie Abrams – “I Love You, I’m Sorry”

Lady Gaga & Bruno Mars – “Die With a Smile”

Lorde – “What Was That”

Tate McRae – “Sports Car”

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best Afrobeats

Tyla – “Push 2 Start”

Asake & Travis Scott – “Active”

Burna Boy Featuring Travis Scott – “TaTaTa”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max” (Fly) (Remix)

Rema – “Baby (Is It A Crime)”

Tems Featuring Asake – “Get It Right”

Wizkid Featuring Brent Faiyaz – “Piece of My Heart”

Best K-Pop

Lisa Featuring Doja Cat & Raye – “Born Again”

Aespa – “Whiplash”

Jennie – “Like Jennie”

Jimin – “Who”

Jisoo – “Earthquake”

Stray Kids – “Chk Chk Boom”

Rosé – “Toxic Till the End”

Best Country

Megan Moroney – “Am I Okay?”

Chris Stapleton – “Think I’m in Love With You”

Cody Johnson & Carrie Underwood – “I’m Gonna Love You”

Jelly Roll – “Liar”

Lainey Wilson – “4x4xU”

Morgan Wallen – “Smile”

Artist of the Year

Lady Gaga

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Song of the Summer

Tate McRae – “Just Keep Watching“

Addison Rae – “Headphones On”

Alex Warren – “Ordinary”

Benson Boone – “Mystical Magical”

BigXthaPlug & Bailey Zimmerman – “All the Way”

Chappell Roan – “The Subway”

Demi Lovato – “Fast”

Doja Cat – “Jealous Type”

Huntr/x – “Golden”

Jessie Murph – “Blue Strips”

Justin Bieber – “Daisies”

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – “Shake It to the Max (Fly)” (Remix)

Morgan Wallen & Tate McRae – “What I Want”

Ravyn Lenae Featuring Rex Orange County – “Love Me Not”

Sabrina Carpenter – “Manchild”

Sombr – “12 to 12”

Best Alternative

Sombr – “Back to Friends”

Gigi Perez – “Sailor Song”

Imagine Dragons – “Wake Up”

Lola Young – “Messy”

MGK & Jelly Roll – “Lonely Road”

The Marías – “Back to Me”

Best R&B

Mariah Carey – “Type Dangerous”

Chris Brown – “Residuals”

Leon Thomas & Freddie Gibbs – “Mutt” (Remix)

PartyNextDoor – “No Chill”

Summer Walker – “Heart of a Woman”

SZA – “Drive”

The Weeknd & Playboi Carti – “Timeless”

Best New Artist

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Perez

Lola Young

Sombr

The Marías

Michael Jackson Video Vanguard Award

Mariah Carey

Rock the Bells Visionary Award

Busta Rhymes

Latin Icon Award

Ricky Martin

