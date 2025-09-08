MTV VMAs 2025: Τα backstage πλάνα από το performance της Lady Gaga δια χειρός Θέμη Γεωργαντά

Με 12 υποψηφιότητες, μία ιστορική βράβευση και ταυτόχρονη παρουσία σε δύο σκηνές, η Lady Gaga μετέτρεψε τα MTV VMAs 2025 σε προσωπικό της θρίαμβο

Τα MTV Video Music Awards 2025 πραγματοποιήθηκαν στο UBS Arena στο Long Island, όμως όλα τα βλέμματα στράφηκαν στη Lady Gaga,. Η σταρ, η οποία είχε 12 υποψηφιότητες, κατάφερε να ισορροπήσει ανάμεσα στις δύο μεγάλες της υποχρεώσεις: την εμφάνισή της στα VMAs και τη συναυλία της περιοδείας «Mayhem Ball Tour» στο Madison Square Garden.

Διάβασε επίσης: Η Rosé είναι η πρώτη K-pop καλλιτέχνιδα που λαμβάνει βραβείο στα MTV VMAs

Η Gaga εμφανίστηκε νωρίς στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο «Καλλιτέχνης της Χρονιάς», ένα από τα πιο σημαντικά της βραδιάς. Η βράβευσή της προγραμματίστηκε νωρίτερα, έτσι ώστε, να προλάβει να εμφανιστεί, καθώς την ίδια μέρα έδινε συναυλία στο Madison Square Garden, η οποία ξεκίνησε με μία ώρα καθυστέρηση για να παρευρεθεί πρώτα στα VMAs.

Η 14 φορές βραβευμένη με Grammy, η οποία ήταν υποψήφια σε 12 κατηγορίες το βράδυ της Κυριακής, μαγνητοσκόπησε την performance της κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου.

Ο Θέμης Γεωργαντάς βρέθηκε στην καρδιά των γεγονότων, και εξασφάλισε πλάνα από την ηχογράφηση, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στη δημιουργία της υπερπαραγωγής που εντυπωσίασε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Η Lady Gaga αποφάσισε να καταγράψει εκ των προτέρων την εντυπωσιακή, θεατρική της παραγωγή για τα VMAs, καθώς το ίδιο βράδυ βρισκόταν ήδη στη σκηνή του Garden στο Μανχάταν, ενώ η τελετή των βραβείων λάμβανε χώρα στο UBS Arena στο Elmont της Νέας Υόρκης.

Κατά την παραλαβή του βραβείου η τραγουδίστρια, φορώντας μια εντυπωσιακή μπαρόκ μαύρη τουαλέτα, αφιέρωσε το βραβείο στο κοινό και στον σύντροφό της, Michael Polansky. «Δεν μπορώ να περιγράψω τι σημαίνει αυτό για μένα», δήλωσε. «Ελπίζω, καθώς πλοηγείστε στο χάος της καθημερινότητας, να θυμάστε τη σημασία της τέχνης της ζωής σας· ότι μπορείτε να βασίζεστε στον εαυτό σας και στις απλές σας δεξιότητες για να παραμείνετε ολόκληροι».

Η Lady Gaga απουσίασε από το υπόλοιπο της τελετής, καθώς έπρεπε να εμφανιστεί στο τελευταίο show της περιοδείας «Mayhem» στο Madison Square Garden.

Η ταυτόχρονη παρουσία σε δύο σκηνές

Η Lady Gaga απέδειξε για άλλη μια φορά γιατί θεωρείται μία από τις πιο εμβληματικές καλλιτέχνιδες της εποχής μας. Με 12 υποψηφιότητες, μια προ-ηχογραφημένη εμφάνιση και μια ζωντανή συναυλία την ίδια βραδιά, έδειξε πως μπορεί να κινείται ταυτόχρονα σε δύο κόσμους: εκείνον της βιομηχανίας των βραβείων και εκείνον της ζωντανής καλλιτεχνικής έκφρασης. Το «Mayhem» δεν είναι μόνο ο τίτλος της περιοδείας και του άλμπουμ της· είναι η ίδια της η φιλοσοφία: να αγκαλιάζει το χάος και να το μετατρέπει σε τέχνη.

Διάβασε επίσης: Όλα όσα συνέβησαν στα MTV VMAs 2025 – Η Lady Gaga ήταν η «βασίλισσα» της βραδιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.