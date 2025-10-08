Το Παρίσι μάς δείχνει πώς θα είναι τα μαλλιά του φθινοπώρου – Δες τα top street style looks!

Η Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω της μια αίσθηση απόλυτης λάμψης και δημιουργικής ενέργειας. Από τα ιστορικά σαλόνια του Le Marais μέχρι τα catwalks που στήθηκαν μέσα σε μουσεία και παλάτια, οι fashionistas από όλο τον κόσμο έφτασαν στην πόλη του φωτός για να ζήσουν ζωντανά τα πιο εμβληματικά shows της σεζόν. Αν και η αγωνία για τα νέα trends στα ρούχα ήταν μεγάλη, τα hairstyles έκλεψαν την παράσταση και έγιναν το απόλυτο statement για την εποχή.

Στους δρόμους του Παρισιού, τα it-girls και οι fashion insiders δεν περιορίστηκαν μόνο στα outfits, αλλά παρουσίασαν hair statement looks που θα καθορίσουν τις beauty εμφανίσεις αυτής και της επόμενης σεζόν. Από ρετρό waves και χαλαρούς κότσους εμπνευσμένους από την Brigitte Bardot, μέχρι απόλυτα sleek μαλλιά και τολμηρά wet looks, κάθε χτένισμα ήταν μια μικρή επανάσταση. Οι πλαξόυδες, τα καπέλα και τα φυσικά textures συνδυάστηκαν με layers και όγκο, δημιουργώντας χτενίσματα που είναι τόσο προσωπικά όσο και couture.

Διάβασε επίσης: Έτσι θα φορέσεις το short bob το 2026 σύμφωνα με τον οίκο Dior

Preppy vibes με κορδέλα στα μαλλιά

Η preppy αισθητική επιστρέφει δυναμικά και έχει κατακτήσει τις προτιμήσεις της Gen Z, μετατρέποντας τα κλασικά κομμάτια σε απόλυτα must-have της σεζόν. Πλεκτές ζακέτες, tweed σακάκια και loafers συνθέτουν ένα look φινιρισμένο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, που συνδυάζει κομψότητα με νεανική φρεσκάδα. Στον τομέα των μαλλιών, οι ελαστικές κορδέλες συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν, αλλά με νέο twist. Αντί να κρατούν τα μαλλιά μακριά από το πρόσωπο, αυτή τη σεζόν αγκαλιάζουν τις αφέλειες, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που μοιάζει να ξεπήδησε από 70’s όνειρα.

Sleek κοτσίδα με χωρίστρα στο πλάι

Μέχρι πρότινος, η κλασική sleek αλογοουρά ήταν η βασική επιλογή πολλών, όμως στους δρόμους του Παρισιού την είδαμε να ανανεώνεται με ένα μικρό αλλά σημαντικό twist που την κάνει ακόμα πιο ενδιαφέρουσα. Αυτή τη φορά η χωρίστρα είναι στο πλάι, προσδίδοντας μια εικόνα φρέσκια, διαφορετική και ταυτόχρονα απόλυτα προσεγμένη.

Pillbox καπέλο

Το pillbox καπέλο, το αγαπημένο αξεσουάρ της Jackie Kennedy και της Audrey Hepburn, έκανε δυναμικό comeback στους δρόμους του Παρισιού. Κομψό, αυστηρό και αβίαστα διαχρονικό, φέρνει μαζί του έναν αέρα vintage πολυτέλειας που απογειώνει κάθε εμφάνιση. Αν θέλεις να υιοθετήσεις ένα total retro hair look, συνδύασέ το με ένα flipped χτένισμα, οι γυρισμένες άκρες και η καθαρή γραμμή στα μαλλιά θα χαρίσουν το απόλυτο Old Hollywood αποτέλεσμα.

Ghost waves με αφέλειες à la Brigitte Bardot

Τα μαλλιά με φυσική υφή συνεχίζουν να πρωταγωνιστούν και φέτος, επιβεβαιώνοντας πως η ανεπιτήδευτη ομορφιά παραμένει η πιο δυνατή τάση. Οι ανάλαφρες μπούκλες και οι φυσικοί κυματισμοί χαρίζουν μια effortless κομψότητα, ιδανική για κάθε στιγμή της ημέρας. Όταν συνδυάζονται με αφέλειες, το αποτέλεσμα απογειώνεται, εκπέμπει μια γοητεία à la Parisienne, με διακριτική ρετρό διάθεση και αίσθηση αυθεντικής φινέτσας.

Statement πλεξούδες

Έχοντας στραφεί προς μια πιο μποέμ και ρομαντική αισθητική, οι πλεξούδες αναδεικνύονται σε απόλυτο πρωταγωνιστή του φετινού hairstyling. Αυτή τη σεζόν δεν τις βλέπουμε πια ως απλά κοτσιδάκια, αλλά ως statement στοιχεία που ολοκληρώνουν το look και χαρίζουν χαρακτήρα, θηλυκότητα και ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Διάβασε επίσης: Bambi brunette: Η καστανή απόχρωση που έχουν αγαπήσει οι celebrities για το φετινό φθινόπωρο