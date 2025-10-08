Celeb News 08.10.2025

Louis Tomlinson: Μιλά για τον χαμό του Liam Payne στην επέτειο των 15 χρόνων των One Direction

tomlinson_payne
15 χρόνια μετά τη δημιουργία των One Direction, ο Louis Tomlinson μιλάει ανοιχτά για την απώλεια μετά τον θάνατο του Liam Payne
Μαρία Χατζηγιάννη

Ήταν μια επέτειος που θα έπρεπε να είναι γιορτή, αλλά κατέληξε να είναι ένα ταξίδι μέσα στη θλίψη και τη νοσταλγία. Ο Louis Tomlinson άνοιξε την καρδιά του στο Rolling Stone U.K. μιλώντας για τη συμπλήρωση 15 χρόνων από τη δημιουργία των One Direction, μια επέτειος που για πρώτη φορά έρχεται χωρίς τον Liam Payne. Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε τη συναισθηματική του φόρτιση, περιγράφοντας τη φετινή χρονιά ως αφύσικα δύσκολη και γεμάτη από μνήμες που αρνούνται να ξεθωριάσουν.

«Ήταν πραγματικά άβολο», εξομολογήθηκε. «Η αίσθηση ότι έπρεπε να γιορτάσουμε ήταν πιο σημαντική από ποτέ, ειδικά για λογαριασμό του Liam. Αλλά το να γιορτάζεις χωρίς εκείνον ήταν κάτι που με διέλυσε». Για τον Tomlinson, που έχει βιώσει ήδη δύο οδυνηρές απώλειες, τη μητέρα του το 2016 και την αδελφή του Félicité το 2019, η απουσία του Liam Payne ήρθε σαν ένα νέο, διαφορετικό είδος πόνου. «Νόμιζα πως ήμουν προετοιμασμένος, πως η εμπειρία μου με τη θλίψη θα έκανε τα πράγματα πιο εύκολα. Ήταν αφελές. Δεν είχα χάσει ποτέ φίλο πριν», είπε χαρακτηριστικά.

Louis Tomlinson βοήθησε τον Liam Payne ξεπεράσει τα ψυχολογικά του

Ο Louis Tomlinson και ο Liam Payne υπήρξαν κάτι περισσότερο από μέλη του ίδιου συγκροτήματος. Ήταν αδέλφια μιας εποχής που καθόρισε μια ολόκληρη γενιά. Μαζί με τους Harry Styles, Niall Horan και Zayn Malik έζησαν την εκρηκτική άνοδο των One Direction, από το X Factor UK του 2010 μέχρι την παγκόσμια φρενίτιδα των sold out περιοδειών. Όπως θυμάται ο ίδιος, «ήμασταν τόσο άπειροι όλοι μας, αλλά ο Liam ήταν ο πιο έτοιμος. Είχε ήδη αυτό που χρειαζόταν. Ήταν ο πιο σταθερός, το ασφαλέστερο ζευγάρι χέρια της μπάντας».

Αυτό το αίσθημα ασφάλειας και συντροφικότητας είναι που κάνει την απώλειά του ακόμη πιο επώδυνη. Ο Payne, που πέθανε τον Οκτώβριο του 2024 σε ηλικία 31 ετών ύστερα από πτώση από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Μπουένος Άιρες, άφησε πίσω του τον 8 χρονών γιο του Bear Grey, καρπό της σχέσης του με τη Cheryl Cole. Η ιατροδικαστική έρευνα απέδωσε τον θάνατό του σε πολυτραύμα, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων έδειξαν την παρουσία αλκοόλ, κοκαΐνης και αντικαταθλιπτικών ουσιών.

Louis Tomlinson διαγωνισμός MAD TV

Η συνέντευξη του Louis Tomlinson στο Rolling Stone U.K. δεν είναι απλώς μια αναδρομή σε μια εποχή που άλλαξε τη μουσική ποπ κουλτούρα, αλλά και μια ωδή στη φιλία, στη θλίψη και στη δύναμη να συνεχίζεις. «Ήταν αδύνατο να το διαχειριστώ», παραδέχτηκε. «Ακόμα το παλεύω κάθε μέρα».

Με τη γνωστή ειλικρίνειά του, ο Tomlinson παραδέχτηκε πως κάποτε είχε κουραστεί από τη νοσταλγία των One Direction. Φέτος όμως αυτή η νοσταλγία έγινε τρόπος να τιμήσει τη μνήμη του Payne. «Δεν είναι δίκαιο. Δεν είναι λογικό. Αλλά είναι κάτι που πρέπει να κουβαλώ μαζί μου», είπε.

Κι έτσι, μέσα από τη μουσική του, τις περιοδείες και τις σιωπές, ο Louis Tomlinson συνεχίζει να γράφει όχι μόνο τη δική του ιστορία αλλά και εκείνη ενός φίλου που έφυγε πολύ νωρίς.

