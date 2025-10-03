Μουσικά Νέα 03.10.2025

Louis Tomlinson-Zayn Malik: Ξανά μαζί στη νέα σειρά του Netflix

one_direction_seires
Οι Louis Tomlinson και Zayn Malik αναπολούν το παρελθόν τους και αποκαλύπτουν πτυχές της ζωής τους μακριά από τη σκηνή
Μαρία Χατζηγιάννη

Μετά από χρόνια αποχής, τα πρώην μέλη των One Direction, Louis Tomlinson και Zayn Malik, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους για μια νέα σειρά ντοκιμαντέρ στο Netflix. Η σειρά, 3 επεισοδίων, θα τους ακολουθήσει σε ένα οδικό ταξίδι στις ΗΠΑ, όπου θα μοιραστούν προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις από την εποχή των One Direction και θα αναλογιστούν την πορεία τους μετά τη διάλυση του συγκροτήματος. Η κυκλοφορία αναμένεται το 2026, σηματοδοτώντας τη συμπλήρωση δέκα ετών από τη διάλυση των One Direction.

Η σειρά υπόσχεται ένα αυθόρμητο ταξίδι με πολλά throwbacks και πολύ γέλιο. Οι δύο καλλιτέχνες θα συζητήσουν για τη ζωή τους, την πατρότητα, την απώλεια του φίλου και πρώην μέλους των One Direction, Liam Payne, και τις προσωπικές τους εξελίξεις μετά την αποχώρηση από το συγκρότημα. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει μια σπάνια, ειλικρινή ματιά στις ζωές των τραγουδιστών.

zayn_malik_louis_tomlinson
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η ανακοίνωση της σειράς έχει προκαλέσει ενθουσιασμό στους θαυμαστές, που περιμένουν με ανυπομονησία να δουν τον Louis Tomlinson και τον Zayn Malik να αναπολούν την πορεία τους, τόσο ως μέλη των One Direction όσο και ως ανεξάρτητοι καλλιτέχνες. Αν και δεν πρόκειται για πλήρη επανένωση του συγκροτήματος, η σειρά αναμένεται να προσφέρει μια συναισθηματική και αυθεντική ματιά στην προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη.

one_direction
https://www.instagram.com/entertainmenttonight/

Η συνεργασία έρχεται σε μια στιγμή όπου και οι δύο είναι ιδιαίτερα δραστήριοι στη μουσική σκηνή. Ο Malik προετοιμάζει εμφανίσεις στο Λας Βέγκας, ενώ ο Tomlinson ετοιμάζει την κυκλοφορία του τρίτου του άλμπουμ, συνοδευόμενη από παγκόσμια περιοδεία το 2026.

Louis Tomlinson ONE DIRECTION Zayn Malik μουσική
