Οι Shelbys επιστρέφουν δριμύτεροι – Έρχεται το sequel του Peaky Blinders

Το Peaky Blinders και πάλι στη μικρή οθόνη με sequel σειρά δύο σεζόν, σε του Steven Knight, και με τον Cillian Murphy στην παραγωγή

Η σειρά που σημάδεψε την τηλεοπτική δεκαετία του 2010 και έγινε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της. Το «Peaky Blinders» επιστρέφει στο Netflix με sequel σειρά δύο σεζόν, σε σενάριο και δημιουργία του Steven Knight, και με τον Cillian Murphy στην παραγωγή. Η ιστορία τοποθετείται στο 1953, σε μια Βρετανία που επιχειρεί να ξανασταθεί στα πόδια της μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ένα Μπέρμιγχαμ που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπέρμιγχαμ χτίζει ένα καλύτερο μέλλον από μπετόν και ατσάλι. Στο νέο κεφάλαιο του Steven Knight, η μάχη για τον έλεγχο του τεράστιου προγράμματος ανοικοδόμησης της πόλης μετατρέπεται σε μια άγρια αναμέτρηση μυθικών διαστάσεων. Πρόκειται για μια πόλη γεμάτη πρωτοφανείς ευκαιρίες αλλά και κινδύνους με την οικογένεια Shelby να βρίσκεται για άλλη μια φορά στο αιματοβαμμένο επίκεντρο.

Σε δήλωσή του, ο Steven Knight σημείωσε: «Είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω αυτό το νέο κεφάλαιο στην ιστορία του “Peaky Blinders”. Για ακόμη μία φορά, η αφήγηση θα έχει ρίζες στο Μπέρμιγχαμ και θα περιγράφει μια πόλη που αναδύεται από τις στάχτες του βομβαρδισμού. Η νέα γενιά των Shelbys παίρνει το τιμόνι και θα είναι μια διαδρομή που θα κόψει την ανάσα». Η σειρά θα αποτελείται από δύο κύκλους, με έξι επεισόδια διάρκειας 60 λεπτών ο καθένας. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Digbeth Loc. Studios, στην καρδιά του Μπέρμιγχαμ.

Το φιλμ «The Immortal Man» το 2026

Η επιστροφή του «Peaky Blinders» δεν περιορίζεται μόνο στη sequel σειρά. Ήδη έχει ανακοινωθεί ότι το 2026 θα κυκλοφορήσει η ταινία «The Immortal Man», σε σενάριο του Steven Knight και σκηνοθεσία του Tom Harper. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο θα βρεθεί ξανά ο Cillian Murphy, πλαισιωμένος από τους Stephen Graham, Rebecca Ferguson, Tim Roth και Barry Keoghan. Ο Tom Harper, που έχει συνδέσει το όνομά του με έργα όπως «This Is England ’86» και «The Woman in Black: Angel of Death», αλλά και επεισόδια του ίδιου του «Peaky Blinders», θα καθοδηγήσει το νέο κινηματογραφικό κεφάλαιο της ιστορίας.

Η κληρονομιά συνεχίζεται

Δέκα χρόνια μετά την πρώτη εμφάνιση των Shelbys στις οθόνες μας, το «Peaky Blinders» εξακολουθεί να αποδεικνύει ότι δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική σειρά, αλλά ένα φαινόμενο που σημάδεψε τη σύγχρονη κουλτούρα. Με τη sequel σειρά και την επερχόμενη ταινία, ο Steven Knight και ο Cillian Murphy δείχνουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν ζωντανή την κληρονομιά των Shelbys, αυτή τη φορά μέσα από μια νέα γενιά που υπόσχεται εξίσου μεγάλες συγκρούσεις και δραματικές εξελίξεις. Το μόνο σίγουρο είναι πως, είτε στη μικρή είτε στη μεγάλη οθόνη, το όνομα Shelby θα συνεχίσει να συμβολίζει δύναμη, μυστήριο και αίμα.

