Αλεξάνδρα Νίκα: Η αποκάλυψη που έκανε για τον τοκετό – «Δεν ήταν εύκολο»

Ένα Q&A στον προσωπικό της λογιαριασμό στο Instagram έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα, η οποία απάντησε σε διάφορες ερωτήσεις των διαδικτυακών της φίλων.

Μεταξύ άλλων, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού αποκάλυψε πως γέννησε φυσιολογικά τον γιο τους.

Διάβασε επίσης: Η Αλεξάνδρα Νίκα αποκαλύπτει τα βαπτιστικά ρούχα υψηλής ραπτικής του γιου της, Βασίλη (Video)

«Με ρωτήσατε αρκετές για τη γέννα. Γέννησα φυσιολογικά με τον γιατρό μου που τον εμπιστεύτηκα απόλυτα και είμαι ευγνώμων που ήταν δίπλα μου.

Δεν μπορώ να πω ότι ήταν εύκολο αλλά ήταν η πιο δυνατή εμπειρία της ζωής μου και η στιγμή που πήρα τον μικρό στην αγκαλιά μου, δεν συγκρίνεται με τίποτα» απάντησε η ίδια όταν ρωτήθηκε για τη γέννα της.

Διάβασε επίσης: Αλεξάνδρα Νίκα: Η συγκινητική ανάρτηση στο Instagram και η αποκάλυψη για την αποβολή