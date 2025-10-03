Μουσικά Νέα 03.10.2025

Coachella 2026: Ο Justin Bieber ξεπέρασε Beyoncé και Lady Gaga σε αμοιβές

Ο Justin Bieber σπάει ρεκόρ ως ο πιο ακριβοπληρωμένος headliner στην ιστορία του Coachella, με αμοιβή 10 εκατομμυρίων δολαρίων
Μαρία Χατζηγιάννη

Η επιστροφή του Justin Bieber στη σκηνή του Coachella δεν είναι απλώς μια μουσική στιγμή αλλά ένα πολιτιστικό γεγονός που ήδη γράφει ιστορία. Ο Καναδός ποπ σταρ, που εδώ και χρόνια παραμένει στο επίκεντρο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, ανακοινώθηκε ως ένας από τους επικεφαλής του φεστιβάλ και η είδηση προκάλεσε πραγματική φρενίτιδα στους θαυμαστές του. Τα εισιτήρια για τις ημέρες που θα εμφανιστεί εξαντλήθηκαν σε χρόνο-ρεκόρ, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά τη δύναμη και την αφοσίωση του κοινού του.

Η συμμετοχή του τραγουδιστή στο Coachella συνοδεύεται από μια συμφωνία που έχει ήδη χαρακτηριστεί ιστορική. Ο καλλιτέχνης, βραβευμένος δύο φορές με Grammy, εξασφάλισε αμοιβή ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων, καθιστώντας τον τον πιο ακριβοπληρωμένο headliner που έχει εμφανιστεί ποτέ στο φεστιβάλ. Με αυτό το ποσό ξεπέρασε ονόματα όπως η Beyoncé και η Lady Gaga, ενώ σύμφωνα με πηγές του Rolling Stone η συμφωνία επιτεύχθηκε έπειτα από απευθείας διαπραγμάτευση με την Goldenvoice, την εταιρεία διοργάνωσης του φεστιβάλ, χωρίς τη μεσολάβηση ατζέντη.

Μια νέα εποχή για τον pop star

Η κίνηση αυτή χαρακτηρίζεται από ανθρώπους του χώρου ως «πρωτοποριακή», αποδεικνύοντας ότι ο Justin Bieber μπαίνει σε μια νέα εποχή όπου ο ίδιος κρατά στα χέρια του το τιμόνι της καριέρας του. Μετά την επιτυχία του πρόσφατου άλμπουμ του «Swag» και τώρα με το Coachella, πλέον ο καλλιτέχνης δείχνει αποφασισμένος να χαράξει τη δική του πορεία χωρίς μεσάζοντες, επιλέγοντας ο ίδιος τις κινήσεις που θα τον κρατήσουν στην κορυφή.

Στη φετινή διοργάνωση του Coachella, που θα πραγματοποιηθεί σε δύο Σαββατοκύριακα, από τις 10 έως τις 12 και από τις 17 έως τις 19 Απριλίου 2026, αναμένεται να εμφανιστούν επίσης ως headliners η Sabrina Carpenter, η Karol G και ο Anyma. Η ανάρτηση των διοργανωτών στα social media επιβεβαίωσε ότι όλα τα εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, προμηνύοντας ένα φεστιβάλ που θα μείνει αξέχαστο στη μουσική ιστορία.

