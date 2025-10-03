Θεατρο Μικρό Παλλάς: «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη

Μετά από τη μεγάλη της επιτυχία, η ξεκαρδιστική και βαθιά ουσιαστική stand-up comedy παράσταση «Χούγια ή Θάνατος», των Κώστα Τουλάκη και Ισμήνης Βιλλιώτη, σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Σοφίας Μουτίδου, επιστρέφει δυναμικά και ανεβαίνει τον Οκτώβριο σε ένα από τα πιο κεντρικά θέατρα της Αθήνας, το Μικρό Παλλάς.

Η Σοφία Μουτίδου σε μία ακόμη καταιγιστική σόλο εμφάνιση, υπογράφει τη σκηνοθεσία και ανεβαίνει στη σκηνή με το γνωστό της εκρηκτικό ταμπεραμέντο, για να ξεγυμνώσει – με χιούμορ, αυτοσαρκασμό και τρυφερή σκληρότητα – όλα εκείνα τα χούγια που μας καθορίζουν ως Έλληνες.

Η ιδέα και τα κείμενα ανήκουν στους δημιουργούς της viral σελίδας «Ancient Memes».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ

Με φόντο την ελληνική καθημερινότητα και όπλο το βιτριολικό χιούμορ, η Σοφία Μουτίδου εξερευνά – με τόλμη, τρυφερότητα και αυτοσαρκασμό – τις μικρές και μεγάλες μας συνήθειες. Αυτές που μας εκνευρίζουν, μας βολεύουν, μας ενώνουν και μας κάνουν αυτό που είμαστε.

Γιατί στην Ελλάδα:

Είναι το μικρό, το καθημερινό, το «έτσι το κάνουμε πάντα».

Είναι το λάδι κάτω απ’ τον νεροχύτη.

Είναι τα ορφανά ντολμαδάκια.

Είναι το εισιτήριο του πλοίου που κλείνουμε στο παρά πέντε.

Είναι το σταυροκόπημα όταν περάσει νεκροφόρα – ακόμα κι αν οδηγούμε μηχανάκι.

Είναι, τελικά, η ελληνική ψυχοσύνθεση σε υπερσυμπυκνωμένη μορφή.

Και η Σοφία Μουτίδου την αποδομεί – όχι για να τη γελοιοποιήσει, αλλά για να την καταλάβει. Και να γελάσει μαζί της. Και μαζί μας.

Και με τα ίδια αυτά χούγια, μπορείς να ξαναστήσεις ολόκληρο το έθνος.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ

Η παράσταση δεν απαριθμεί απλώς συνήθειες. Τις ερμηνεύει, τις ξεγυμνώνει και – κυρίως – τις φωτίζει με τρόπο που μας βοηθά να τις δούμε αλλιώς. Όχι σαν «ψεγάδια», αλλά σαν κομμάτια μιας συλλογικής ταυτότητας που, αν μη τι άλλο, μας ενώνει.

Με αιχμηρό λόγο, βιωματική αλήθεια και μια αίσθηση γλυκόπικρης αναγνώρισης, η Μουτίδου μας καλεί να διαλέξουμε: «Χούγια ή Θάνατος;»

Γιατί, όπως λέει και η λαϊκή σοφία:

«Πρώτα φεύγει η ψυχή – και μετά το χούι.»

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Κείμενο: Κώστας Τουλάκης & Ισμήνη Βιλλιώτη

Σκηνοθεσία – Ερμηνεία: Σοφία Μουτίδου

Φωτισμοί: Θοδωρής Γκόγκος

Φωτογραφίες: Κωνσταντίνος Λέπουρης,

Πρωταγωνιστεί η Σοφία Μουτίδου.

Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού

& επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας: Όλγα Κομνηνού [email protected]

: Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Παραγωγή: Αθηναϊκά Θέατρα

Διάρκεια παράστασης: 90 λεπτά

Ημέρες & Ώρες παραστάσεων:

Κάθε Σάββατο στις 21.00

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: 25€

A‘ ΔΙΑΖΩΜΑ: 20€

Β΄& Γ΄ΔΙΑΖΩΜΑ: 18€

Φοιτητικό, Ανέργων, ΑΜΕΑ (χωρίς αμαξίδιο), Συνοδός ΑΜΕΑ: 16€ στις Ζώνες Β’ & Γ’.

Άτομα σε αναπηρικό αμαξίδιο εισέρχονται δωρεάν, κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας με το ταμείο του θεάτρου, λόγω περιορισμένων θέσεων.

Εισιτήρια :

https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/xougia-i-thanatos-1/

Στο τηλεφωνικό κέντρο των Αθηναϊκών Θεάτρων 211 1000 365

211 1000 365 Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας – Γιώτα Καραίσκου: 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ. 305) Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

Εmail Τμήματος Ομαδικών Κρατήσεων: [email protected]

Θεατρο Μικρό Παλλάς

Αμερικής 2 Στοά Σπύρου Μήλιου

Σύνταγμα, Αθήνα

Τηλέφωνο : 211 1000 365