Ξέχνα το little black dress: Αυτά είναι τα φορέματα που θα φορέσεις φέτος

Από τα cozy sweater dresses μέχρι τα bold slip dresses, οι συλλογές των κορυφαίων οίκων δείχνουν πώς θα ντυνόμαστε τη νέα σεζόν

Καθώς η θερμοκρασία πέφτει και το φθινόπωρο εισβάλλει στις ντουλάπες μας, τα λουλουδάτα φορέματα του καλοκαιριού αντικαθίστανται από πιο ζεστά και άνετα υλικά, ιδανικά για layering και cozy looks, ενώ ταυτόχρονα τα statement χρώματα και τα έντονα patterns φέρνουν ζωντάνια στις χειμωνιάτικες εμφανίσεις. Οι συλλογές των κορυφαίων οίκων, όπως η Chanel, η Saint Laurent και η Acne Studios, αποδεικνύουν ότι η άνεση μπορεί να συνυπάρχει με την πολυτέλεια, μέσα από sweater dresses σε mint green με candy pink και κόκκινες ρίγες, jacquard σχέδια σε μάλλινα mini dresses ή neon turtleneck φορέματα.

Η νέα σεζόν δεν περιορίζεται μόνο σε cozy εμφανίσεις. Τα δερμάτινα φορέματα, τα slip dresses και τα bold tartan prints επιστρέφουν στη μόδα, φέρνοντας μία αίσθηση σαγήνης και δυναμικής κομψότητας. Από Isabel Marant μέχρι Ralph Lauren, το tartan αποκτά ξανά τη λάμψη του, ενώ τα slip dresses από Miu Miu, Gucci και Alberta Ferretti υπόσχονται να ανεβάσουν τη θερμοκρασία του χειμώνα με δαντέλα και έντονα χρώματα.

Πλεκτά φορέματα

Τα cozy φορέματα από κασμίρι ή μάλλινο ύφασμα γίνονται πρωταγωνιστές των street style εμφανίσεων, με mini cuts και παιχνίδι όγκων. Ήδη διάσημα μοντέλα, όπως η Bella Hadid, τα φορούν με ψηλά τακούνια για να τονίσουν τη σιλουέτα, ενώ ο οίκος Chanel τα παρουσιάζει με oversized φιόγκους και τολμηρά χρώματα.

Κόκκινα φορέματα

Τα κόκκινα φορέματα κυριαρχούν στις συλλογές του φθινοπώρου-χειμώνα 2025-2026, από Ferragamo και Courrèges μέχρι Marine Serre, και προτείνεται ως το νέο «μικρό μαύρο φόρεμα» της σεζόν. Το σύνολο σε έντονο κόκκινο συνιστά statement look για τις βραδινές εξόδους.

Slip φορέματα

Από τον minimal αισθητισμό της Gucci και της Chloé μέχρι την αισθησιακή πρόταση της Versace, τα satin και lace slip dresses συνεχίζουν την άνοδό τους. Τα second-skin φορέματα, body-hugging και με διακριτικά cut-outs, αποτελούν ιδανική επιλογή για τις βραδινές εμφανίσεις κάτω από εντυπωσιακά χειμωνιάτικα παλτό.

Ζιβάγκο και preppy στοιχεία

Τα φορέματα με ζιβάγκο, structured shoulders και layering με δερμάτινα παλτό είναι must για τις επαγγελματικές εμφανίσεις, όπως αποδεικνύουν οι συλλογές Saint Laurent, Stella McCartney και Hermès.

Καρό και μποέμ στοιχεία

Το κλασικό tartan επιστρέφει, ενώ τα bohemian φορέματα με βολάν, διαφάνειες και floral ή paisley prints συνεχίζουν να εμπνέουν, όπως φαίνεται στα catwalks Chloé, Louis Vuitton και Zimmermann.

Διαφάνεια

Η τάση της διαφάνειας συνεχίζεται, πιο διακριτικά αυτή τη φορά, με sheer φορέματα που αποκαλύπτουν υποδηλωτικά το σώμα, όπως στην Blumarine και τη Fendi, συνδυάζοντας θηλυκότητα και κομψότητα.

