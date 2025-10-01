Think Pink: Οι χρωματικοί συνδυασμοί που αποδεικνύουν ότι ξέρεις από μόδα

Μετά από μια σεζόν όπου οι αποχρώσεις ήταν πιο ήπιες για να ακολουθήσουν την τάση του quiet luxury, το φθινόπωρο 2025 το ροζ επιστρέφει δυναμικά, vitaminized και παιχνιδιάρικο, σαν αντανάκλαση του φαινομένου των messy girls. Το χρώμα που κάποτε θεωρούνταν τρυφερό και κοριτσίστικο, φέτος υιοθετείται σε total looks αλλά και σε τολμηρούς συνδυασμούς που δείχνουν την προσωπικότητα και τη διάθεση της σεζόν. Τα fashion shows και τα street looks αποδεικνύουν ότι το ροζ δεν είναι πλέον απλώς ένα χρώμα σε τολμηρά αξεσουάρ, αλλά ο πρωταγωνιστής του φθινοπώρου.

Το μοντέλο Elsa Hosk γίνεται η πρέσβειρα αυτής της τάσης, φορώντας ροζ με τρόπους που εμπνέουν για τη νέα σεζόν. Από την πασαρέλα του οίκου Prada μέχρι τα σύνολα του Gucci, το ροζ παντρεύεται με άλλες αποχρώσεις, δημιουργώντας εμφανίσεις που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα και δίνουν έμφαση στην ένταση και τον χαρακτήρα του look.

Ροζ και καφέ

Καφέ και ροζ είναι η πρώτη, διαχρονική απόδειξη ότι τα αντίθετα προσελκύουν. Στα σύνολα της Elsa Hosk, ένα ροζ πουκάμισο συνδυάζεται με ένα σακάκι σοκολά suede, ενώ στον Prada το ροζ αναδύεται σε πουκάμισο και συνοδεύεται από καφέ φούστα, δημιουργώντας ένα ισορροπημένο αλλά κομψό αποτέλεσμα.

Ροζ και κίτρινο

Η πρώτη εντύπωση μπορεί να είναι ριψοκίνδυνη, όμως το ροζ και το κίτρινο συνδυάζονται ιδανικά για ultra-colorful εμφανίσεις που θυμίζουν 60’s baby doll. Στον Coach, ένα ανοιχτό ροζ φόρεμα συνοδεύεται από κίτρινη τσάντα, ενώ η Elsa Hosk προτιμά ένα canary πουλόβερ πάνω από baby pink cardigan, προσθέτοντας παιχνιδιάρικη διάθεση σε κάθε σύνολο.

Ροζ και κόκκινο

Το κόκκινο παραμένει τάση για ακόμα μια σεζόν και μαζί με το ροζ δημιουργεί εμφανίσεις με ένταση και χαρακτήρα. Η Elsa Hosk φορά ένα total red σύνολο με ροζ ζιβάγκο, ενώ στον Gucci το baby pink vinyl συνδυάζεται με πουλόβερ σε έντονη κόκκινη απόχρωση, αποδεικνύοντας ότι ο συνδυασμός είναι τόσο τολμηρός όσο και κομψός.

Ροζ και γκρι

Για πιο ήπιες εμφανίσεις, το γκρι αποτελεί τον ιδανικό σύμμαχο του ροζ. Η Elsa Hosk συνδυάζει γκρι κοστούμι με σατέν ροζ πουκάμισο σε officewear look, ενώ το MSGM παρουσιάζει τον ίδιο συνδυασμό στις πασαρέλες, δείχνοντας ότι το ροζ μπορεί να είναι διακριτικό αλλά πάντα εντυπωσιακό.

