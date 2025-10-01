H Lady Gaga σπάει ρεκόρ με την The Mayhem Ball tour

Η παγκόσμια περιοδεία της Lady Gaga, The Mayhem Ball, ξεπέρασε τα 100 εκατομμύρια δολάρια στην πρώτη της φάση και οδεύει προς εισπράξεις ρεκόρ

Η Lady Gaga αποδεικνύει για ακόμη μία φορά ότι το φαινόμενο «Mother Monster» δεν γνωρίζει όρια. Με την παγκόσμια περιοδεία της «The Mayhem Ball» να έχει μόλις ολοκληρώσει την πρώτη της φάση στη Βόρεια Αμερική, η pop star έχει ήδη ξεπεράσει κάθε πρόβλεψη, αγγίζοντας τα 103,4 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα και πουλώντας 378.000 εισιτήρια σε 27 συναυλίες σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά. Έτσι, σημειώνει το πιο κερδοφόρο σκέλος περιοδείας της καριέρας της – στη Βόρεια Αμερική ή αλλού.

Στις 29 Σεπτεμβρίου η Lady Gaga ξεκίνησε το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας της από το O2 Arena του Λονδίνου, με 24 συναυλίες σε 10 πόλεις και οκτώ χώρες. Παρά την αναμενόμενη πτώση στις τιμές των εισιτηρίων σε σχέση με τη Βόρεια Αμερική, οι εκτιμήσεις θέλουν τα έσοδα της ευρωπαϊκής περιοδείας να φτάνουν σχεδόν τα 50 εκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας άλλα 300.000 εισιτήρια στο σύνολο.

Μετά την Ευρώπη, η Lady Gaga θα ταξιδέψει στην Αυστραλία και την Ιαπωνία για συναυλίες σε στάδια, που υπολογίζεται ότι θα αποφέρουν επιπλέον 75 με 85 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέχεια, τον Απρίλιο του 2026, θα επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική με ένα νέο πακέτο 25 εμφανίσεων, το οποίο αναμένεται να ανεβάσει τα συνολικά έσοδα της περιοδείας στα 175 εκατομμύρια δολάρια.

Η περιοδεία «The Mayhem Ball» ξεκίνησε με ταπεινότερες προβλέψεις. To Billboard είχε εκτιμήσει ότι θα έφτανε τα 100 εκατομμύρια δολάρια μέχρι το τέλος του ευρωπαϊκού σκέλους. Ωστόσο, η Lady Gaga ξεπέρασε τον στόχο αυτό ήδη από τον πρώτο γύρο στη Βόρεια Αμερική. Με την τεράστια ζήτηση να οδηγεί τις τιμές των εισιτηρίων στα ύψη, η περιοδεία αναμένεται τώρα να πλησιάσει τα 300 εκατομμύρια δολάρια συνολικά και να ξεπεράσει το ορόσημο του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων.

Το «The Mayhem Ball» επιστρέφει στις αρένες, μετά το «The Chromatica Ball» του 2022 που πραγματοποιήθηκε σε στάδια. Παρά τις λιγότερες διαθέσιμες θέσεις ανά συναυλία, η περιοδεία καταγράφει περισσότερους θεατές από προηγούμενα εγχειρήματα της Lady Gaga. Ο μέσος όρος των 14.009 εισιτηρίων ανά εμφάνιση ξεπερνά το «ArtRave: The Artpop Ball» (2014) και το «The Born This Way Ball» (2013), και αγγίζει τα επίπεδα του θρυλικού «The Monster Ball» του 2011.

Οι συναυλίες σε Μεξικό και Σιγκαπούρη πριν από την επίσημη έναρξη της περιοδείας είχαν ήδη προσθέσει 56,6 εκατομμύρια δολάρια στο ταμείο. Με το 2025 να αναμένεται το πιο επικερδές έτος περιοδειών της Lady Gaga, ξεπερνώντας τα 161,8 εκατομμύρια του 2012, η τραγουδίστρια ετοιμάζεται να καταγράψει το πιο επιτυχημένο κεφάλαιο της πορείας της. Μέχρι σήμερα, η καριέρα της φτάνει τα 879,6 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις και 7,1 εκατομμύρια εισιτήρια. Στο τέλος της «The Mayhem Ball», θα έχει ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε πωλήσεις εισιτηρίων.

Η Lady Gaga δεν είναι απλώς μια pop icon,· είναι ένα καλλιτεχνικό φαινόμενο που μεταμορφώνει κάθε περιοδεία της σε πολιτιστικό γεγονός. Το «The Mayhem Ball» επιβεβαιώνει ότι η δύναμή της στη σκηνή παραμένει αξεπέραστη, ενώ το κοινό της ανταποκρίνεται με αφοσίωση που σπάνια συναντά κανείς στη σύγχρονη μουσική.

