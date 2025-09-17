H Lady Gaga επιστρέφει στην κορυφή με το The Dead Dance

Η Lady Gaga κατακτά για πρώτη φορά μετά από 12 χρόνια το ίδιο ρεκόρ στο Billboard Hot 100, αποδεικνύοντας ότι παραμένει μια ακαταμάχητη δημιουργική δύναμη

Η Lady Gaga δεν χρειάζεται συστάσεις. Με κάθε της εμφάνιση, με κάθε νέο τραγούδι, καταφέρνει να μετατρέπει την pop σκηνή σε ένα θέαμα που ξεπερνά τα όρια της μουσικής και γίνεται πολιτιστικό φαινόμενο. Αυτήν τη φορά, με το «The Dead Dance», η καλλιτέχνιδα επιστρέφει δυναμικά στα Billboard Hot 100 και γράφει ιστορία, ανανεώνοντας ένα ρεκόρ που κρατούσε από το 2013.

Διάβασε επίσης: The Island of the Dolls: Η ανατριχιαστική ιστορία του νησιού όπου γυρίστηκε το Dead Dance της Lady Gaga

Η Lady Gaga σημείωσε θεαματική είσοδο στο Billboard Hot 100 με το καινούργιο της single «The Dead Dance», το οποίο κατέλαβε την 40ή θέση στο chart της 20ης Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Luminate, το τραγούδι συγκέντρωσε 8,7 εκατομμύρια streams, 7,8 εκατομμύρια ακροατές στο ραδιόφωνο και 5.000 πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες την εβδομάδα 5-11 Σεπτεμβρίου.

Η επιτυχία ενισχύθηκε από την τηλεοπτική της εμφάνιση στα MTV Video Music Awards στις 7 Σεπτεμβρίου, όπου παρουσίασε σε μαγνητοσκοπημένο medley το νέο κομμάτι μαζί με το προηγούμενο single «Abracadabra».

Η δισκογραφία και οι συνεχόμενες επιτυχίες

Με το «The Dead Dance», η Lady Gaga φτάνει στο 29ο της top 40 hit στο Hot 100, ενώ πρόκειται για το τέταρτο single του άλμπουμ «Mayhem», που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο και περιλαμβάνεται πλέον στην deluxe edition του. Το «Disease» είχε ανέβει στο No. 29 τον Νοέμβριο, το «Die With a Smile» σε συνεργασία με τον Bruno Mars κυριάρχησε για πέντε εβδομάδες από τον Ιανουάριο, ενώ το «Abracadabra» έφτασε στο No. 13 τον Φεβρουάριο.

Το «Mayhem» κατέκτησε την κορυφή του Billboard 200 με την κυκλοφορία του, αποτελώντας το έβδομο No. 1 άλμπουμ της καλλιτέχνιδας. Η τελευταία φορά που η Lady Gaga είχε τέσσερα τραγούδια από έναν δίσκο στο top 40 του Hot 100 ήταν το 2013 με το «Artpop».

Τα προηγούμενα ρεκόρ

Η Lady Gaga έχει στο ενεργητικό της άλμπουμ-ορόσημα που χάραξαν πορεία στα charts. Το «Born This Way» (2011) χάρισε πέντε top 40 hits, εκ των οποίων τέσσερα βρέθηκαν στο top 10, όπως το εμβληματικό «The Edge of Glory» και το «Judas». Το ντεμπούτο της «The Fame» (2008) έδωσε κλασικά κομμάτια όπως το «Just Dance» και το «Poker Face», που ανέβηκαν στο No. 1.

Μουσική και οθόνη

Πέρα από τη μουσική, το «The Dead Dance» θα ακουστεί και στη δεύτερη σεζόν της σειράς «Wednesday» του Netflix, στην οποία συμμετέχει η Lady Gaga. Η Lady Gaga αποδεικνύει ξανά ότι η καριέρα της δεν είναι απλώς μια σειρά από επιτυχίες αλλά μια συνεχής καλλιτεχνική περιπέτεια και ότι πάντα βρίσκει νέους τρόπους να εξελίσσεται. Και με το «The Dead Dance», δείχνει ότι ξέρει να χορεύει στον ρυθμό του μέλλοντος, κρατώντας ζωντανό το πάθος της pop κουλτούρας.

Διάβασε επίσης: Όλα όσα συνέβησαν στα MTV VMAs 2025 – Η Lady Gaga ήταν η «βασίλισσα» της βραδιάς

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.