Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND): Η ταινία λήξης των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας!

Η ταινία λήξης του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ως υπέροχους (και αγαπημένους μας) πρωταγωνιστές τον Πολ Μέσκαλ και τον Τζος Ο’ Κόνορ στο πιο πολυαναμενόμενο και συγκινητικό ρομάντζο της χρονιάς, που θα έχετε την ευκαιρία να δείτε αρκετούς μήνες πριν την κυκλοφορία του στις ελληνικές αίθουσες.

Η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ θα ακολουθήσει την Τελετή Λήξης και Απονομής Βραβείων το Σάββατο 11 Οκτωβρίου στην ιδανικά ταιριαστή νέα αίθουσα των φετινών Νυχτών Πρεμιέρας, το εμβληματικό ΟΛΥΜΠΙΑ Δημοτικό Μουσικό Θέατρο «Μαρία Κάλλας».

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΙΝΙΑ

Κάποια νύχτα του 1917, δυο σπουδαστές μουσικής γνωρίζονται στη Βοστώνη, ερωτεύονται σχεδόν αυτόματα και κάποια στιγμή ξεκινούν μαζί ένα εξερευνητικό ταξίδι που τους οδηγεί στη βαθιά αμερικανική επαρχία. Σκοπός τους είναι να συλλέξουν και να ηχογραφήσουν τραγούδια από τα χείλη των ντόπιων, θεωρώντας τα απαραίτητο κομμάτι μιας προφορικής παράδοσης που πρέπει να διασωθεί. Η γνωριμία τους είναι η τρυφερή τους συνωμοσία, η δύναμη που τους σπρώχνει να αψηφούν τις δικές τους πραγματικότητες και, εν τέλει, το καθοριστικό κοινό βίωμα που θα αφήσει ανεξίτηλα σημάδια επάνω τους. Γιατί η βαθύτατα ρομαντική «Ιστορία του Ήχου» είναι μια ταινία για τους πρώτους έρωτες, που μπορεί να αποδειχτούν και στους πιο αξεπέραστους, αυτούς που νικούν τον χρόνο και που είναι προορισμένος κανείς να κουβαλά μέσα του μέχρι τέλους.

Σε πείσμα των περισσότερων queer ειδυλλίων που μας έχει διηγηθεί το σινεμά τελευταία, ο Όλιβερ Χερμάνους («Living») δουλεύει σε μια πιο μινιμαλιστική και ευγενή νότα, αναζητώντας με την κινηματογραφική μπαλάντα του πώς μερικά πράγματα, όσο φευγαλέα και απατηλά, μας σφραγίζουν εφ’ όρου ζωής. Πολ Μέσκαλ και Τζος Ο’ Κόνορ είναι οι υπέροχοι πρωταγωνιστές μιας ελεγειακής ταινίας που θα σας ραγίσει ήρεμα και γλυκά την καρδιά. (Λουκάς Κατσίκας)

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΧΟΥ (THE HISTORY OF SOUND)

Μια ταινία της Universal Pictures International

Σκηνοθεσία: Όλιβερ Χερμάνους

Πρωταγωνιστούν: Πολ Μέσκαλ, Τζος Ο’ Κόνορ, Έμα Κάνινγκ, Κρις Κούπερ Διάρκεια: 127’

Αυτές οι Νύχτες μένουν!

#aiff31

Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μεγάλο χορηγό τη Nova, σε συνδιοργάνωση με τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και υπό την αιγίδα και οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ “ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ”, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ & ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

Η ανακοίνωση του πλήρους προγράμματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου στα site aiff.gr και cinemagazine.gr και η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.

Εισιτήρια στο more.com