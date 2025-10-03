Celeb News 03.10.2025

Fran Drescher: Η τηλεοπτική νταντά απέκτησε αστέρι στη Λεωφόρο της δόξας

Η Fran Drescher γιόρτασε το γεγονός με στυλ, συγκίνηση και μια ξεχωριστή αναφορά στον χαρακτήρα που σημάδεψε τη δεκαετία του ’90
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η Fran Drescher γιόρτασε τα 68α γενέθλιά της με τον πιο λαμπερό τρόπο, τιμώμενη με το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε την αξέχαστη Fran Fine στη θρυλική σειρά «The Nanny», εμφανίστηκε στην τελετή με ένα λεοπάρ φόρεμα, φόρο τιμής στο στιλ που έκανε την ηρωίδα της παγκόσμιο τηλεοπτικό σύμβολο. Το εφαρμοστό φόρεμα, συνδυασμένο με ταιριαστές γόβες και κόκκινο κραγιόν, θύμισε σε όλους την ακαταμάχητη λάμψη που χαρακτήριζε τον ρόλο της στη σειρά, η οποία προβλήθηκε από το 1993 έως το 1999 και άλλαξε την εικόνα των γυναικείων χαρακτήρων στην τηλεόραση.

Η σειρά «The Nanny», που δημιουργήθηκε από τη Fran Drescher και τον πρώην σύζυγό της Peter Marc Jacobson, ανέδειξε την εκρηκτική, πληθωρική αλλά και τρυφερή προσωπικότητα της Fran Fine, μετατρέποντάς την σε απόλυτο fashion icon της εποχής. Από τις λεοπάρ εμφανίσεις μέχρι τα φορέματα Bob Mackie, ο χαρακτήρας αυτός αποτύπωσε μια ολόκληρη κουλτούρα.

https://www.instagram.com/officialfrandrescher/

Διάβασε επίσης: H Jessica Chastain απέκτησε αστέρι στη λεωφόρο της δόξας

Οι συγκινητικές δηλώσεις και οι φίλοι στο πλευρό της

Η τελετή δεν θα μπορούσε να είναι πλήρης χωρίς την παρουσία αγαπημένων συμπρωταγωνιστών της. Στο πλευρό της βρέθηκαν η Nicholle Tom, που υποδύθηκε τη Margaret “Maggie” Sheffield, και η Madeline Zima, που υποδύθηκε τη Gracie Sheffield. Η Madeline Zima, μάλιστα, ανέβηκε στο βήμα και τίμησε με συγκινητικά λόγια τη Fran Drescher: «Η Fran Drescher δεν είναι απλώς ένα γνωστό όνομα, είναι η ίδια η νοικοκυρά. Είναι η glamorous θεία, η αυστηρή μαμά, η καλύτερη φίλη που θα σου πει ότι χρειάζεσαι λίγο παραπάνω λεοπάρ, και η γειτόνισσα που το γέλιο της ακούγεται μέσα από τους τοίχους».

Συνεχίζοντας, η Madeline Zima σημείωσε: «Όταν το “The Nanny” εμφανίστηκε στις οθόνες μας τη δεκαετία του ’90, δεν άλλαξε απλώς την τηλεόραση, την αναδιαμόρφωσε. Ξαφνικά, οι γυναίκες της εργατικής τάξης από το Queens δεν ήταν πια δευτερεύοντες χαρακτήρες. Ήταν οι πρωταγωνίστριες. Ήταν έξυπνες, ήταν σέξι, ήταν αστείες, και φορούσαν Bob Mackie».

Η ίδια η Fran Drescher, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε: «Αγαπώ πραγματικά τις “αδερφές” μου. Για καθεμία τους τρέφω βαθύ σεβασμό. Νιώθω μεγάλη τιμή που ήταν πρόθυμες να έρθουν εδώ και να μιλήσουν για μένα».

Η βράβευση της Fran Drescher με αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας δεν είναι απλώς μια τιμή για μια ηθοποιό με σπουδαία πορεία, αλλά μια αναγνώριση του πολιτισμικού αποτυπώματος που άφησε η σειρά «The Nanny» και η θρυλική Fran Fine. Με το λεοπάρ φόρεμα της να γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν, η Fran Drescher απέδειξε πως οι εμβληματικοί χαρακτήρες δεν ξεθωριάζουν ποτέ, αντίθετα, συνεχίζουν να εμπνέουν γενιές θεατών και να θυμίζουν ότι η τηλεόραση μπορεί να είναι ταυτόχρονα ψυχαγωγική, τολμηρή και κοινωνικά διεισδυτική.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης: Οι Def Leppard αποκτούν αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας

Για σχόλια, μηνύματα ή φωτογραφικό υλικό σχετικά με το Mad.gr, επισκεφτείτε μας στο Facebook, επικοινωνήστε μέσω Twitter ή ακολουθήστε μας στο Instagram.

 

Fran Drescher Hollywood Walk of Fame αστέρι Λεωφόρος της Δόξας ΣΕΙΡΑ
Μοιράσου αυτό το άρθρο
Προηγούμενο

VIDEOCLIP: Ρία Ελληνίδου – Αλλού Γι’ Αλλού

03.10.2025
Επόμενο

Coachella 2026: Ο Justin Bieber ξεπέρασε Beyoncé και Lady Gaga σε αμοιβές

03.10.2025

Δες επίσης

Ιβάν Σβιτάιλο: Η εξομολόγηση του «Τόλη» από το «Να με λες μαμά» για την αυτοκαταστροφή
Celeb News

Ιβάν Σβιτάιλο: Η εξομολόγηση του «Τόλη» από το «Να με λες μαμά» για την αυτοκαταστροφή

02.10.2025
To φωτογραφικό άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Πεκίνο θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια για Κίνα
Celeb News

To φωτογραφικό άλμπουμ της Ηλιάνας Παπαγεωργίου από το Πεκίνο θα σε κάνει να κλείσεις εισιτήρια για Κίνα

02.10.2025
Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της
Celeb News

Βίκυ Καγιά: Συγκινεί μιλώντας για την απώλεια του πατέρα της

02.10.2025
Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior
Celeb News

Ο Johnny Depp επιστρέφει μετά από 30 χρόνια στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού για χάρη του οίκου Dior

02.10.2025