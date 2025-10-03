VIDEOCLIP: Ρία Ελληνίδου – Αλλού Γι’ Αλλού

Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού». Πρόκειται για ένα άκρως ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις». Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi. Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναδεικνύει μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.
Μουσική: Eslam Fathi
Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου
Melody : waleed nour & Mohamed gamal
Music: Eslam fathi
Guitar: Ebraam mamdouh
Solo keyboard: moustafa helmi
Composer and Music Breaks : Eslam fathi
Vocals: Dimitris Teperekidis / Tasos Katsoulis/ Ria Ellinidou
Video Credits
Directed by Mike Marzz
DOP: Angelos Michailides
Assistant Director: Andy Grabocka
Production Manager: Padelis Kastanidis
On Set: Giannis Alchazidis, Angelos Araitzoglou
Casting Director: Georgia Kontigianni
Styling: Dennis Boidoir
Makeup & Hair: Dimitris Stamatiou