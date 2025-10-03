VIDEOCLIP: Ρία Ελληνίδου – Αλλού Γι’ Αλλού

Η Ρία Ελληνίδου μοιράζεται με το κοινό το νέο της ξεσηκωτικό hit «Αλλού Γι’ Αλλού». Πρόκειται για ένα άκρως ανεβαστικό τραγούδι με ανατολίτικη «πινελιά» και την ενέργεια της χαρισματικής Ρίας Ελληνίδου, που έρχεται να συνεχίσει τη σαρωτική επιτυχία του διπλά πλατινένιου «Κάτι Ξέρεις». Τους στίχους έγραψε ο πολυβραβευμένος Ηλίας Φιλίππου και τη μουσική ο Eslam Fathi. Το τραγούδι μεταφέρεται στο YouTube με ένα κινηματογραφικό music video, που συνδυάζει urban και ethnic αισθητική, με την Ρία Ελληνίδου να αναδεικνύει μοναδικά outfits και πλαισιωμένη από χορευτές.

Μουσική: Eslam Fathi

Στίχοι: Ηλίας Φιλίππου

Melody : waleed nour & Mohamed gamal

Music: Eslam fathi

Guitar: Ebraam mamdouh

Solo keyboard: moustafa helmi

Composer and Music Breaks : Eslam fathi

Vocals: Dimitris Teperekidis / Tasos Katsoulis/ Ria Ellinidou

Video Credits

Directed by Mike Marzz

DOP: Angelos Michailides

Assistant Director: Andy Grabocka

Production Manager: Padelis Kastanidis

On Set: Giannis Alchazidis, Angelos Araitzoglou

Casting Director: Georgia Kontigianni

Styling: Dennis Boidoir

Makeup & Hair: Dimitris Stamatiou