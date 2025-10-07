Μουσικά Νέα 07.10.2025

Η Μαρίνα Σάττι σταματά τη μουσική – Ο λόγος που πήρε τη μεγάλη απόφαση

Δήλωσε πως έχει ανάγκη να κάνει μια παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να ξεκουραστεί
Κωνσταντίνα Τσουκαλά

Ένα διάλειμμα από τη μουσική αποφάσισε να κάνει η Μαρίνα Σάττι, η οποία σε συνέντευξή της στο WiWibloggs ενημέρωσε το κοινό πως επιθυμεί να αφιερώσει χρόνο στον εαυτό της.

Η τραγουδίστρια, που εκπροσώπησε την Ελλάδα στην Eurovision 2024 και κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ σε σύντομο χρονικό διάστημα, ολοκλήρωσε την καλοκαιρινή της περιοδεία στην Ελλάδα, συνεχίζει τις εμφανίσεις της στην Ευρώπη και ετοιμάζεται για την πρώτη της περιοδεία στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Νοέμβριο.

Ωστόσο, έχει ανάγκη να κάνει μια παύση από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να ξεκουραστεί τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά.  «Νομίζω πως έχω ωριμάσει πολύ μέσα σε… δεν ξέρω πόσο είναι… δύο χρόνια; Σχεδόν δύο χρόνια. Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο απ’ όσα συμβαίνουν. Νιώθω ότι πρέπει να δουλεύω για αυτό κάθε φορά που ανεβαίνω στη σκηνή, γιατί – ξέρεις – οι άνθρωποι αφιερώνουν τον χρόνο τους για να έρθουν να σε δουν, να αγοράσουν ένα εισιτήριο. Ίσως είναι η μοναδική φορά που θα σε δουν, ή… ελπίζω όχι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Οπότε νιώθω ότι πρέπει να δίνω τον καλύτερο εαυτό μου κάθε φορά. Νομίζω ότι θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να αφομοιώσω όλες αυτές τις πληροφορίες. Είναι πάρα πολλά όσα συνέβησαν τα τελευταία δύο χρόνια, όλα το ένα μετά το άλλο. Νομίζω πως θα χρειαστώ λίγο χρόνο για να επεξεργαστώ όλα αυτά και να ξαναγνωρίσω τον εαυτό μου, γιατί συνέβησαν πολλά και αλλάζουμε.

Και νομίζω πως αυτός είναι ο μόνος τρόπος δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά… να συνεχίσω να δημιουργώ ενδιαφέροντα πράγματα, νέα πράγματα που να έρχονται από μέσα μου και να αντιπροσωπεύουν αυτό που είμαι κάθε φορά» αποκάλυψε η Μαρίνα Σάττι για την απόφασή της να αφήσει για λίγο στην άκρη την μουσική.

