Idris Elba: Η συγκλονιστική εξομολόγηση για την απώλεια που άλλαξε τη ζωή του

Ο Idris Elba αποκαλύπτει πώς η απώλεια του πατέρα του τον μεταμόρφωσε και τον έκανε να δει τη ζωή αλλιώς

Ο Idris Elba, ένας από τους πιο χαρισματικούς ηθοποιούς της γενιάς του, αποφάσισε να ανοίξει την καρδιά του και να μιλήσει για μια από τις πιο οδυνηρές εμπειρίες της ζωής του: την απώλεια του πατέρα του, Winston Elba, το 2013. Σε μια εξομολόγηση που συγκλονίζει, ο 53χρονος πρωταγωνιστής του Luther περιέγραψε στο περιοδικό GQ τα χρόνια που ακολούθησαν τη διάγνωση του πατέρα του με καρκίνο του πνεύμονα, αποκαλύπτοντας πώς αυτή η απώλεια μεταμόρφωσε τον ίδιο ως άνθρωπο.

«Ήταν ο άνθρωπός μου, καταλαβαίνεις τι εννοώ; Όταν είσαι μοναχοπαίδι, έχεις μια κάπως διαφορετική σχέση με τους γονείς σου», δήλωσε ο Elba, φανερά συγκινημένος. Εκείνη την περίοδο, στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει τους οικονομικούς πόρους για την ιατρική φροντίδα του πατέρα του, ο ηθοποιός βρέθηκε να συμμετέχει στην ταινία The Gunman. Ωστόσο, η μοίρα είχε άλλα σχέδια, καθώς έλαβε τα τραγικά νέα ότι ο χρόνος του πατέρα του είχε φτάσει στο τέλος του.

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Περιγράφοντας τις τελευταίες στιγμές του Winston, ο Idris Elba θυμάται μια σκηνή που θα μείνει για πάντα χαραγμένη στη μνήμη του: «Στην τελευταία του ανάσα, άνοιξε τα μάτια του. Εγώ στεκόμουν ακριβώς από πάνω του, κρατώντας το χέρι του. Με κοίταξε κατευθείαν. Ιατρικά μιλώντας, πιθανότατα δεν με κοιτούσε πραγματικά. Αλλά εγώ ένιωσα πως με κοιτούσε».

Η επιστροφή του στα γυρίσματα, αμέσως μετά τον θάνατο, υπήρξε μια σκληρή δοκιμασία. Η παραγωγή δεν του επέτρεψε να πάρει άδεια πένθους, αναγκάζοντάς τον να επιστρέψει άμεσα σε ένα πλατό για να γυρίσει… μια σκηνή κηδείας. «Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για μένα», παραδέχεται ο ίδιος.

Μια νέα φιλοσοφία ζωής

Από εκείνη τη στιγμή, η κοσμοθεωρία του ηθοποιού άλλαξε ριζικά. Παρόλο που αποφεύγει να μιλά γι’ αυτό λόγω της έντονης συναισθηματικής φόρτισης, παραδέχεται πως εκείνη η εμπειρία ήταν το σημείο μηδέν για τη μεταμόρφωσή του: «Δεν μου αρέσει να μιλάω γι’ αυτό, γιατί συγκινούμαι, αλλά είναι το γεγονός που άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου, από εκεί πηγάζουν όλα. Είχα ενέργεια και πριν, αλλά το να δεις τη ζωή να σβήνει μπροστά στα μάτια σου… Ουάου!»

Σήμερα, ο Elba βλέπει τον θάνατο του πατέρα του όχι μόνο ως μια οδυνηρή απώλεια, αλλά και ως ένα μάθημα για τη σημασία του παρόντος. «Η τελευταία του ανάσα έγινε, ειλικρινά, η πρώτη μου ανάσα», εξομολογείται. «Τι θα κάνω με τη ζωή μου; Γιατί κάποια μέρα εκεί θα καταλήξω κι εγώ. Και δεν θέλω να φύγω από τη ζωή ευχόμενος ότι είχα κάνει κάτι, ότι είχα προσπαθήσει ή ότι πέρασα όλη μου τη ζωή προσποιούμενος πως είμαι κάποιος άλλος… Θέλω πραγματικά να τη ζήσω, φίλε».

Η εξομολόγηση του Idris Elba μας υπενθυμίζει ότι πίσω από τη λάμψη του Χόλιγουντ υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν το πένθος με τον ίδιο καθολικό τρόπο, αναζητώντας νόημα μέσα από την απώλεια.