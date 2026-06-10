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Μουσικά Νέα 10.06.2026

Throwback: Jack Black και Jimmy Fallon τραγουδούν το «More than words» των Extreme

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Μια '90s νοσταλγική στιγμή με τον Jack Black και τον Jimmy Fallon που ξαναζωντανεύουν το «More than words» με πολύ χιούμορ
Ειρήνη Στόφυλα
Με μια ματιά
  • Ο Jack Black και ο Jimmy Fallon αναπαρέστησαν χιουμοριστικά το τραγούδι "More than words" των Extreme.
  • Η αναπαράσταση έγινε στην εκπομπή The Tonight Show, πιστή στο original video clip του 1990.
  • Ο Black ανέλαβε τον ρόλο του τραγουδιστή Gary Cherone και ο Fallon του κιθαρίστα Nuno Bettencourt.
  • Η εκδοχή τους συνδύασε νοσταλγία, κωμωδία και τηλεοπτική αισθητική, έγινε viral.
Ανακάλυψε όλες τις λεπτομέρειες παρακάτω...

Ο Jack Black και ο Jimmy Fallon ένωσαν δυνάμεις και έφεραν ξανά στο προσκήνιο ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των ’90s, το «More than words» των Extreme, μέσα από μια απολαυστικά χιουμοριστική αναπαράσταση. Το κοινό της εκπομπής The Tonight Show είδε τους δύο entertainers να μετατρέπουν το κλασικό acoustic κομμάτι σε ένα comedy act γεμάτο νοσταλγία και αυτοσαρκασμό.

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Η σκηνή στήθηκε σαν πιστή αναβίωση του original video clip του 1990, με τους Jack Black και Jimmy Fallon να αντιγράφουν κάθε λεπτομέρεια, από τις κινήσεις μέχρι την αισθητική της εποχής. Το αποτέλεσμα συνδύασε 90s vibes, exaggerated performance και ξεκάθαρο κωμικό στοιχείο, δημιουργώντας μια στιγμή που έγινε αμέσως viral.

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Ο Jack Black, γνωστός για τη μοναδική του μίξη μουσικής και κωμωδίας μέσα από το School of Rock και τους Tenacious D, ανέλαβε τον ρόλο του τραγουδιστή Gary Cherone. Από την άλλη, ο Jimmy Fallon μπήκε στη θέση του κιθαρίστα Nuno Bettencourt, προσθέτοντας τη δική του χαρακτηριστική τηλεοπτική ενέργεια και χιούμορ στην αναπαράσταση.

Το «More than words» των Extreme υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’90s, κατακτώντας την κορυφή των αμερικανικών charts και σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το τραγούδι αγαπήθηκε παγκοσμίως και έχει παραμείνει μέχρι σήμερα ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα acoustic hits, ενώ έχει γνωρίσει πολλές διασκευές και παρωδίες από καλλιτέχνες όπως ο Weird Al Yankovic και το δίδυμο Paul and Storm.

Η Judith Love Cohen, μητέρα του Jack Black και μηχανικός της NASA που βοήθησε στην αποστολή Apollo 13.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η νέα αυτή τηλεοπτική εκδοχή από τον Jack Black και τον Jimmy Fallon δεν είναι απλώς μια μουσική αναβίωση, αλλά ένα pop culture tribute που συνδυάζει νοσταλγία, comedy και σύγχρονη τηλεοπτική αισθητική. Ένα clip που απέδειξε για ακόμη μία φορά πως τα 90s δεν έφυγαν ποτέ πραγματικά, απλώς επιστρέφουν με νέο, πιο χιουμοριστικό τρόπο. 

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Jack Black Jimmy Fallon ΤΡΑΓΟΥΔΙ
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