Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon τραγούδησαν τα «APT» και «A Whole New World» σε ένα ντουέτο-όνειρο που έγινε viral

Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon παρουσίασαν ένα εντυπωσιακό αφιέρωμα στα διάσημα ντουέτα στο The Tonight Show
Μαρία Χατζηγιάννη

Η Ariana Grande εμφανίστηκε στο The Tonight Show με τον Jimmy Fallon στις 18 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της «Wicked Week», προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία μαζί με τον οικοδεσπότη. Το ντουέτο παρουσίασε τη στήλη «History of Duets», ένα αφιέρωμα στα πιο εμβληματικά ντουέτα, από κλασικά τραγούδια όπως το «Ain’t No Mountain High Enough» μέχρι κινηματογραφικά hits όπως το «Shallow» και το «A Whole New World».

Η performance περιελάμβανε επίσης στιγμιότυπα από το Broadway, με τραγούδια όπως το «Anything You Can Do (I Can Do Better)» από το Annie Get Your Gun και το «Suddenly Seymour» από το Little Shop of Horrors.

Η τραγουδίστρια και ο παρουσιαστής ολοκλήρωσαν τη σκηνική παρουσίασή τους με το εμβληματικό «(I’ve Had) The Time of My Life» από την ταινία Dirty Dancing.

Παρά το γεγονός ότι η Ariana Grande έχει ολοκληρώσει τα γυρίσματα της ταινίας Wicked πριν από περισσότερα από τρία χρόνια, η ίδια απέδειξε ότι δεν έχει χάσει την επιδεξιότητα της ως Glinda, γυρίζοντας με ευκολία τη μαγική ράβδο της. «Είμαι λίγο εκτός φόρμας», σχολίασε με χιούμορ καθώς ο Jimmy Fallon της παρέδιδε τη ράβδο, προσθέτοντας ότι προσπαθεί να αποφύγει τυχόν ατυχήματα με τα μάτια ή τον καναπέ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το show, όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε viral, με χρήστες να αποθεώνουν τη χημεία και την ευρηματικότητα των δύο καλλιτεχνών. Η Ariana Grande και ο Jimmy Fallon έχουν αποδείξει πολλές φορές την ικανότητά τους να ενσωματώνουν διαφορετικά μουσικά είδη και να αποδίδουν με ακρίβεια διάσημες μουσικές ερμηνείες, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ανάμεσα στους πιο ταλαντούχους performers της εποχής τους.

