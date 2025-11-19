Η Ariana Grande ετοιμάζει την τελευταία της περιοδεία πριν αποσυρθεί από τη μουσική σκηνή

Η Ariana Grande αποκαλύπτει ότι η επόμενη χρονιά θα είναι το τέλος μιας εποχής καθώς προσανατολίζεται σε νέες δημιουργικές διαδρομές

Η Ariana Grande, μία από τις πιο επιδραστικές ποπ τραγουδίστριες της γενιάς της, προανήγγειλε ότι η περιοδεία της επόμενης χρονιάς θα αποτελέσει την τελευταία της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Η αποκάλυψη έγινε κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην εκπομπή «Good Hang with Amy Poehler», όπου η καλλιτέχνιδα μίλησε με ειλικρίνεια για την πορεία της και τις επιθυμίες της για το μέλλον.

Η Ariana Grande εξήγησε ότι σκοπεύει να δώσει τα πάντα στην επερχόμενη περιοδεία επειδή αυτή θα είναι το αποχαιρετιστήριο κεφάλαιο μιας εποχής που την καθόρισε καλλιτεχνικά και προσωπικά. Όπως είπε, «ήρθε η ώρα να κάνω μια παύση. Η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία μου μεγάλη περιοδεία για πολύ καιρό». Η καλλιτέχνιδα πρόσθεσε ότι μεγαλώνοντας αντιλήφθηκε τι πραγματικά θέλει από τη ζωή της και τόνισε ότι η ποπ καριέρα της είχε αρχίσει να κυριαρχεί σε κάθε της πτυχή.

Η Ariana Grande δήλωσε ότι νιώθει βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα της προσέφερε η πορεία της στη μουσική, υπογραμμίζοντας ότι «η ποπ εποχή μου μου χάρισε τα πάντα και είμαι ευγνώμων για όσα έζησα». Παρά ταύτα, εξήγησε ότι αισθάνεται έντονα την ανάγκη να εξερευνήσει νέες δημιουργικές μορφές και να αφιερωθεί σε τέχνες και διαδικασίες που μέχρι σήμερα δεν είχε τον χρόνο να ακολουθήσει. Όπως ανέφερε, τα επόμενα χρόνια δεν θα μοιάζουν σε τίποτα με τα τελευταία δεκαπέντε.

Αυτή την περίοδο η Ariana Grande ισορροπεί ανάμεσα στη μουσική και την υποκριτική, καθώς συμμετέχει ενεργά στην προώθηση της ταινίας «Wicked For Good» μαζί με την Cynthia Erivo, η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στους κινηματογράφους. Η διπλή της ιδιότητα αποδεικνύει ότι βρίσκεται ήδη σε μεταβατική φάση απομακρυνόμενη σταδιακά από τον έντονο ρυθμό της μουσικής βιομηχανίας.

Με τη δήλωση ότι η επόμενη περιοδεία θα είναι η τελευταία για μεγάλο διάστημα, η Ariana Grande σηματοδοτεί μια καθοριστική καμπή στην καριέρα της. Η απόφασή της αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αφιερωθεί πλήρως στην υποκριτική αλλά και σε άλλες μορφές τέχνης, επιβεβαιώνοντας πως το επόμενο κεφάλαιο της ζωής της θα είναι ριζικά διαφορετικό από όσα την ανέδειξαν ως μία από τις πιο δημοφιλείς ποπ προσωπικότητες της εποχής της.

