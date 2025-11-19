Η ταινία The Voice of Hind Rajab θα προβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη

Το δράμα της Kaouther Ben Hania για τη Γάζα, που αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Τυνησίας για το Όσκαρ διεθνούς ταινίας, συνεχίζει τη διεθνή του πορεία

Η ταινία «The Voice of Hind Rajab» της Kaouther Ben Hania, η οποία αποτελεί την επίσημη υποψηφιότητα της Τυνησίας για το Όσκαρ διεθνούς ταινίας, θα προβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη στη Νέα Υόρκη στις 4 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το Deadline.

Ανάμεσα στους προσκεκλημένους αναμένονται πρέσβεις, στελέχη ΜΚΟ, ακτιβιστές, δημοσιογράφοι, φοιτητικές ομάδες και φορείς πολιτικής. Μετά την προβολή θα πραγματοποιηθεί συζήτηση με τη σκηνοθέτιδα Kaouther Ben Hania, τον ηθοποιό Amer Hlehel και τον βραβευμένο με Όσκαρ παραγωγό James Wilson.

Διάβασε επίσης: Ο Brad Pitt και ο Joaquin Phoenix στην παραγωγή του The Voice of Hind Rajab

Η ταινία, βασισμένη σε αληθινά γεγονότα, παρακολουθεί εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου της Παλαιστίνης καθώς προσπαθούν να στείλουν ασθενοφόρο για να διασώσουν ένα πεντάχρονο κορίτσι παγιδευμένο σε διασταυρούμενα πυρά στη Γάζα. Το έργο, που έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας όπου απέσπασε θερμή υποδοχή, με τους Saja Kilani, Motaz Malhees, Amer Hlehel και Clara Khoury. Έλαβε, επίσης υποψηφιότητα για το Βραβείο της Καλύτερης Ευρωπαϊκής Ταινίας στα European Film Awards.

Κεντρική φωτογραφία: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διάβασε επίσης:

Δες κι αυτό…