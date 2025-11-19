City Guide 19.11.2025

Το θέατρο πιο κοντά: Ζωντανές μεταδόσεις παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα

Ζωντανές μεταδόσεις (live-streaming) παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου σε νέους προορισμούς στην Ελλάδα
Mad.gr

Πρώτη ζωντανή σύνδεση | «Φάουστ» |

Από την Κεντρική Σκηνή στο Σουφλί | 21 Νοεμβρίου

ΦΑΟΥΣΤ | Credit: Χρήστος Συμεωνίδης

Το Εθνικό Θέατρο επαναφέρει την εξ αποστάσεως μετάδοση παραστάσεών του, επιχειρώντας  να φέρει τη θεατρική εμπειρία πιο κοντά και στην πιο απομακρυσμένη γωνιά της χώρας. Αναπτύσσει νέους δεσμούς με το κοινό της Περιφέρειας και μεταδίδει ζωντανά παραστάσεις από τις Σκηνές του σε τέσσερις περιοχές της Ελλάδας — το Σουφλί, την Ιθάκη, τα Κύθηρα και την Κάρπαθο, αξιοποιώντας κάθε πρόσφορο τεχνολογικό Μέσο.

 

ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΕΣ | Credit: Μαρία Τούλτσα

Η πρωτοβουλία της Πρώτης Σκηνής της χώρας, με χορηγό τη ΔΕΗ, προσφέρει στους κατοίκους των εν λόγω περιοχών ξεχωριστές εμπειρίες θέασης, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν δωρεάν, σε απευθείας σύνδεση με τις Σκηνές του Κτηρίου Τσίλλερ,  παραστάσεις του φετινού καλλιτεχνικού της προγράμματος, σε χώρους που έχουν επιλεγεί από τους αντίστοιχους Δήμους.

 

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ | Backstage φωτογραφία από γύρισμα τρέιλερ | Credit: Γιάννης Κουσκούτης

Πρώτος σταθμός της δράσης είναι το Σουφλί, όπου στις 21 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί ζωντανά από την Κεντρική Σκηνή ο «Φάουστ», μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Γκαίτε, σε σκηνοθεσία Άρη Μπινιάρη.

Ακολουθούν:

  • 19 Δεκεμβρίου – «Τρεις αδελφές» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Μαρίας Μαγκανάρη, από την Πλαγία Σκηνή στην Ιθάκη.
  • 14 Φεβρουαρίου – «Έχεις 5 λεπτά» [Εφηβική Σκηνή] της Κατερίνας Λούβαρη Φασόη, σε σκηνοθεσία Παντελή Δεντάκη, από την Πλαγία Σκηνή στα Κύθηρα.
  • 27 Μαρτίου – «Ο Βυσσινόκηπος» του Αντόν Τσέχωφ, σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου, από την Κεντρική Σκηνή στην Κάρπαθο.

ΕΧΕΙΣ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ | Backstage φωτογραφία από γύρισμα τρέιλερ  | Credit: Γιάννης Κουσκούτης

Τεχνική κάλυψη για την απευθείας ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση: VIEW MASTER EVENTS 

Εθνικό Θέατρο ΘΕΑΤΡΟ πολιτισμός
19.11.2025
19.11.2025

