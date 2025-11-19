Επέτειος γάμος για Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones – Η ανάρτηση για τα 22 χρόνια αγάπης

Σημαντική και συγκινητική είναι η σημερινή ημέρα για τους Michael Douglas και Catherine Zeta-Jones, καθώς το διάσημο ζευγάρι γιορτάζει την 22η επέτειο του γάμου του.

Οι δύο ηθοποιοί ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 18 Νοεμβρίου 2000, και με αφορμή την ξεχωριστή αυτή ημερομηνία, η Catherine θέλησε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους μια τρυφερή ανάρτηση, γεμάτη αγάπη και αναμνήσεις.

Διάβασε επίσης: Ο Robbie Williams φοβάται πως χάνει την όρασή του

Να υπενθυμίσουμε πως το αγαπημένο ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο παιδιά: τον 25χρονο Dylan και την 22χρονη Carys Zeta.

Στην ανάρτησή της, η Catherine Zeta-Jones δημοσίευσε φωτογραφίες από τη ζωή τους όλα αυτά τα χρόνια και συνόδευσε το υλικό με ένα βαθιά συναισθηματικό μήνυμα για τονMichael Douglas:

«Πριν από 25 χρόνια, σαν σήμερα, περπατούσα στον διάδρομο της εκκλησίας. Το άρωμα των λουλουδιών, το φως των κεριών, η δύναμη της ουαλικής χορωδίας και εσύ, στο τέλος του διαδρόμου, να με κοιτάς όπως μόνο εσύ μπορείς. Σ’ αγαπώ σήμερα όπως τότε. Ευχαριστώ, αγάπη μου».

Διάβασε επίσης: Ο Knox Jolie-Pitt αναβιώνει το iconic ροζ pixie της Angelina Jolie και κάνει τη δική του δήλωση

Δες κι αυτό…