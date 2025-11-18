Celeb News 18.11.2025

Ο Knox Jolie-Pitt αναβιώνει το iconic ροζ pixie της Angelina Jolie και κάνει τη δική του δήλωση

knox_jolie
Ο Knox υιοθετεί ένα ροζ spiky pixie cut, ως φόρο τιμής στο iconic look της Angelina Jolie από τα 90s
Μαρία Χατζηγιάννη

Στον κόσμο όπου οι celebrities έχουν τη δική τους αισθητική ταυτότητα, η οικογένεια Jolie-Pitt ξεχωρίζει για την ικανότητά της να δημιουργεί ξανά iconic looks. Αυτή τη φορά ήταν η σειρά του 17χρονου Knox Jolie-Pitt να τραβήξει τα βλέμματα, υιοθετώντας ένα ροζ spiky pixie cut που επανέφερε στη μνήμη την πιο cult εμφάνιση της Angelina Jolie από τα 90s.

Ο Knox εμφανίστηκε στο Los Angeles με το νέο του χρώμα, ένα παστέλ ροζ που ακουμπά στις πιο ποπ αποχρώσεις, θυμίζοντας έντονα το hot pink bob που είχε η Angelina το 1998 στο φιλμ «Playing by Heart». Εκείνη η εμφάνιση έχει μείνει στη σύγχρονη pop κουλτούρα ως μία από τις πιο τολμηρές μεταμορφώσεις της ηθοποιού, άγρια, φωτεινή και μοντέρνα πριν την εποχή της.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η ομοιότητα είναι εμφανής και ο συμβολισμός ακόμη περισσότερο. Το νέο look μιλάει για προσωπική ταυτότητα αλλά και φόρο τιμής σε μια μητέρα-εικόνα που διαμόρφωσε ολόκληρη γενιά με το unapologetic στιλ της.

Κατά τη βόλτα του στο Los Feliz, ο Knox συνδύασε το νέο χρώμα με ένα pale pink sweatshirt και κεντημένο denim, σε ένα σύνολο που έπαιζε ανάμεσα στο skate aesthetic και το soft grunge, minimal αλλά με ξεκάθαρη δήλωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα παιδιά της Angelina Jolie αναβιώνουν iconic στιγμές της. Η Shiloh έχει εμφανιστεί με braids που θυμίζουν Tomb Raider, ενώ η Zahara το 2024 φόρεσε λευκή τουαλέτα που πολλοί θεώρησαν πως ήταν rework του Marc Bouwer φορέματος που η Angelina είχε φορέσει στα Oscars του 2004.

Φαίνεται πως η αισθητική κληρονομιά στην οικογένεια δεν είναι απλώς θέμα DNA αλλά και διάθεσης για δημιουργική συνέχιση ενός προσωπικού ύφους που η ίδια η Angelina έχει χτίσει μέσα από τη δουλειά, την εικόνα και τη ζωή της.

Για την Angelina τα παιδιά της ήταν πάντα πυξίδα. Όπως έχει δηλώσει, τα παιδιά με έσωσαν και με έμαθαν να υπάρχω διαφορετικά. Και ενώ η οικογένεια έχει περάσει δύσκολες φάσεις, οι εμφανίσεις τους δείχνουν μια ενότητα που εκφράζεται συχνά και μέσα από το στιλ.

Το ροζ pixie του Knox δεν είναι απλώς μια αλλαγή στα μαλλιά. Είναι μια αισθητική δήλωση, μια οικογενειακή αναφορά και μια υπενθύμιση πως κάποια looks δεν ξεθωριάζουν ποτέ, απλώς επιστρέφουν ανανεωμένα μέσα από μια νέα γενιά.

ANGELINA JOLIE celebrities Knox
