Screen News 18.11.2025

Το Demon Slayer σπάει παγκόσμιο ρεκόρ και γράφει ιστορία

Το «Infinity Fortress» γίνεται η πρώτη ιαπωνική ταινία που ξεπερνά τα 100 δισ. γιεν παγκοσμίως
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Το νέο κεφάλαιο της ιαπωνικής animated υπερπαραγωγής «Demon Slayer», με τίτλο «Infinity Castle», έγραψε ιστορία στο παγκόσμιο box office. Η ταινία έγινε η πρώτη ιαπωνική παραγωγή που ξεπερνά τα 100 δισεκατομμύρια γιεν σε εισπράξεις, δηλαδή περίπου 556 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανακοίνωσαν οι εταιρείες διανομής Aniplex και Toho.

Η ταινία κυκλοφόρησε στην Ιαπωνία τον Ιούλιο, στη Βόρεια Αμερική τον Σεπτέμβριο και στην Κίνα μόλις την περασμένη εβδομάδα, συγκεντρώνοντας 89,17 εκατομμύρια θεατές εκτός Ιαπωνίας. Η επιτυχία αυτή επιβεβαιώνει τη διαρκή δυναμική του franchise, το οποίο έχει εξελιχθεί σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο.

Βασισμένο στο manga του Koyoharu Gotouge, που δημοσιεύτηκε μεταξύ 2016 και 2020 στο περιοδικό Weekly Shonen Jump, το «Demon Slayer» αφηγείται τη διαδρομή του Tanjiro Kamado και της ομάδας του στην προσπάθειά τους να απαλλάξουν τον κόσμο από τους δαίμονες. Στην ιαπωνική αγορά, το «Infinity Fortress» βρίσκεται στη δεύτερη θέση όλων των εποχών, πίσω μόνο από το προηγούμενο κινηματογραφικό κεφάλαιο, το «Mugen Train», το οποίο είχε ξεπεράσει το «Spirited Away» του Studio Ghibli, καταρρίπτοντας ένα εικοσαετές ρεκόρ.

Το «Mugen Train», που αποτέλεσε το πρώτο μεγάλου μήκους φιλμ του franchise, είχε συγκεντρώσει 275 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και εδραίωσε το «Demon Slayer» ως κορυφαίο εκπρόσωπο του σύγχρονου ιαπωνικού animation. Σύμφωνα με τους δημιουργούς, ένα τρίτο κινηματογραφικό έργο βρίσκεται ήδη σε ανάπτυξη και θα ολοκληρώσει την κεντρική ιστορία.

Η κυριαρχία του animation στο ιαπωνικό box office παραμένει συντριπτική: οκτώ από τις δέκα πιο επιτυχημένες ταινίες όλων των εποχών είναι animated παραγωγές. Μοναδικές εξαιρέσεις αποτελούν ο «Titanic» και ο πρώτος «Harry Potter», γεγονός που υπογραμμίζει τη διαχρονική ισχύ και την παγκόσμια ακτινοβολία της ιαπωνικής animation βιομηχανίας.

