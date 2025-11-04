To Αμερικανικό Box Office σε ελεύθερη πτώση – Τα χειρότερα 30 χρόνια!

Ο φετινός Οκτώβριος αποδείχθηκε καταστροφικός για τα ταμεία του αμερικανικού κινηματογράφου, καθώς οι εισπράξεις σημείωσαν πτώση-ρεκόρ, αγγίζοντας τα 425 εκατομμύρια δολάρια σε όλες τις ταινίες που προβλήθηκαν μέσα στον μήνα. Πρόκειται για τη χαμηλότερη επίδοση από τον Οκτώβριο του 1997, όταν στην κορυφή του box office βρέθηκαν ταινίες όπως τα «Kiss the Girls», «I Know What You Did Last Summer» και «The Devil’s Advocate».

Η φετινή εικόνα ήταν απογοητευτική ακόμη και για τις μεγαλύτερες παραγωγές του Χόλιγουντ. Οι ταινίες της Disney και της 20th Century, όπως το «Tron: Ares», και η δραματική βιογραφία της A24 «The Smashing Machine» με τον Dwayne Johnson, απέτυχαν να προσελκύσουν το κοινό, καταγράφοντας μεγάλες οικονομικές απώλειες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το «Tron: Ares» απέφερε 126 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως έναντι προϋπολογισμού 180 εκατομμυρίων, ενώ το «The Smashing Machine» περιορίστηκε στα 19 εκατομμύρια με κόστος παραγωγής που ξεπερνούσε τα 50 εκατομμύρια.

Διάβασε επίσης: Το Downton Abbey: The Grand Finale ξεπέρασε σε εισπράξεις τα 100 εκατομμύρια δολάρια

Ο αναλυτής κινηματογραφικών εσόδων Paul Dergarabedian από την Comscore σχολίασε ότι «το φετινό Halloween έκλεισε έναν εξαιρετικά δύσκολο μήνα για το box office». Πράγματι, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου σημείωσε εισπράξεις μόλις 49 εκατομμυρίων δολαρίων, τη χαμηλότερη επίδοση ολόκληρου του έτους. Οι κύριες αιτίες ήταν η έλλειψη νέων κυκλοφοριών, η ημερομηνία του Halloween που έπεσε με Παρασκευή –αποσπώντας οικογένειες και νεανικό κοινό– και ο τελικός του πρωταθλήματος του MLB, που συγκέντρωσε εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ακόμη και ταινίες με πιο περιορισμένο κοινό, όπως η μεταφορά του μυθιστορήματος της Colleen Hoover «Regretting You» της Paramount και το θρίλερ «Black Phone 2» της Universal, δεν κατάφεραν να ανατρέψουν το αρνητικό κλίμα. Ο αναλυτής Jeff Bock από το Exhibitor Relations επισήμανε ότι «οι μεγάλες κυκλοφορίες του μήνα απλώς δεν απέδωσαν». Όπως πρόσθεσε, «η βιομηχανία του Χόλιγουντ υποτίμησε τη δύναμη των ταινιών τρόμου τον Οκτώβριο, πέρα από το σχετικά επιτυχημένο “Black Phone 2”, δεν υπήρξε αρκετό υλικό για να τραβήξει το κοινό, κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο».

Μερικές φωτεινές εξαιρέσεις δεν στάθηκαν αρκετές για να αλλάξουν την πορεία των πραγμάτων. Το ντοκιμαντέρ της Taylor Swift «The Release Party of a Showgirl» και η anime ταινία της Sony και της Crunchyroll «Chainsaw Man» σημείωσαν ικανοποιητικές επιδόσεις, αλλά δεν κατάφεραν να αντισταθμίσουν τις απώλειες από φιλόδοξες παραγωγές όπως το «After the Hunt» του Luca Guadagnino, το μουσικό «Springsteen: Deliver Me From Nowhere» και το «Kiss of the Spider Woman» με την Jennifer Lopez.

Το συνολικό αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι το 2025 παραμένει μια χρονιά γεμάτη αντιθέσεις για το αμερικανικό box office. Ο Απρίλιος σημείωσε εντυπωσιακά νούμερα με επιτυχίες όπως το «A Minecraft Movie» και το «Sinners», ενώ ο Μάρτιος κατέγραψε πτώση με απογοητεύσεις όπως το «Snow White» και το «The Alto Knights». Αυτή τη στιγμή, οι συνολικές εισπράξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μόλις 2,9% υψηλότερες από το 2024, με τη διαφορά να μειώνεται σταθερά, καθώς οι πωλήσεις εισιτηρίων παραμένουν περίπου 22% χαμηλότερες σε σχέση με τα προ πανδημίας επίπεδα του 2019.

Ωστόσο, οι αναλυτές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι για το τέλος του έτους. Οι επερχόμενες κυκλοφορίες μεγάλων στούντιο, όπως τα «Zootopia 2», «Wicked: For Good» και «Avatar: Fire and Ash», αναμένεται να επαναφέρουν το ενδιαφέρον του κοινού και να δώσουν σημαντική ώθηση στα έσοδα της βιομηχανίας.

Όπως σχολίασε ο Jeff Bock, «η εορταστική περίοδος ξεκινά το επόμενο Σαββατοκύριακο, και το Χόλιγουντ ελπίζει να ανασάνει επιτέλους». Ο φετινός Οκτώβριος, ωστόσο, θα μείνει στην ιστορία ως υπενθύμιση ότι ακόμη και σε μια εποχή θεαματικών παραγωγών, το κοινό ζητά περισσότερο από εντυπωσιακά εφέ: θέλει ιστορίες που αξίζει να δει στη μεγάλη οθόνη.

Διάβασε επίσης: Η Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου σπάει ταμεία πριν καν βγει στις αίθουσες

Δες κι αυτό…