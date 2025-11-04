MadWalk 2025 by Τhree Cents
Fashion 04.11.2025

Cropped leopard-print παλτό: Το απόλυτο statement piece του χειμώνα και 3 σχέδια για να αγοράσεις

Η απόλυτη χειμερινή τάση του street style φέρνει ένταση, προσωπικότητα και ακαταμάχητο glamour σε κάθε look
Μαρία Χατζηγιάννη

Στους δρόμους των πρωτευουσών της μόδας, όπου οι φωτογράφοι στρέφουν αδιάκοπα τους φακούς τους σε looks που καθορίζουν το στιλ, ένα κομμάτι κλέβει την παράσταση αυτή τη σεζόν. Το cropped leopard-print παλτό επανέρχεται, φέρνοντας μαζί του μια αίσθηση θηλυκής δύναμης και ανεπιτήδευτης κομψότητας. Από το Λονδίνο μέχρι τη Νέα Υόρκη, το συγκεκριμένο παλτό έχει γίνει η απόλυτη επιλογή των fashion insiders, προσδίδοντας φρεσκάδα και χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση.

Η ιστορία αυτού του print στη μόδα είναι πλούσια και εμβληματική. Σαν σύμβολο αυτοπεποίθησης και αισθησιασμού, σήμερα επανερμηνεύεται με κομψότητα και νεωτερικότητα. Οι designers μετατρέπουν το κλασικό print σε cropped παλτά που φτάνουν μέχρι τη μέση, προσφέροντας δυναμικό twist στα χειμερινά σύνολα. Εμφανίσεις όπως της Sienna Miller και των συλλογών Chloé επιβεβαιώνουν ότι η τάση αυτή δεν είναι απλώς μια αναβίωση αλλά μια σύγχρονη δήλωση στιλ.

Διάβασε επίσης: Δερμάτινη καμπαρτίνα: Το must-have πανωφόρι της σεζόν και 4 σχέδια που προτείνουμε να αγοράσεις

Το styling απαιτεί ισορροπία. Ένα minimal total black σύνολο αφήνει το leopard print να πρωταγωνιστήσει, ενώ ένα λευκό ζιβάγκο με μαύρο παντελόνι δημιουργεί city-chic διάθεση. Για πιο ρομαντική νότα, το cropped παλτό σε συνδυασμό με μεταξωτό midi φόρεμα σε φυσικούς τόνους απογειώνει το outfit, ενώ για casual street style η επιλογή oversized hoodie και φαρδύ τζιν χαρίζει άνεση με στιλ.

Η σύγχρονη ανάγνωση του το καθιστά το νέο ουδέτερο, ικανό να μεταμορφώσει οποιοδήποτε look με βάθος, υφή και προσωπικότητα. Ο χειμώνας του 2025 ανήκει στο statement κομμάτι που συνδυάζει τόλμη και φινέτσα, φέρνοντας τη σφραγίδα της κομψότητας στο street style και τις fashion weeks. Το cropped leopard-print παλτό δεν είναι απλώς τάση, είναι η απόλυτη δήλωση αυτοπεποίθησης.

Guess

Next

Stradivarius 

Διάβασε επίσης: To βουργουνδί είναι το χρώμα που θα κάνει πιο χρωματιστή την παπουτσοθήκη σου αυτή τη σεζόν

