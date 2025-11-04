MadWalk 2025 by Τhree Cents
Screen News 04.11.2025

Στο φως το γυναικείο cast της τετραλογίας του Sam Mendes για τους Beatles

Beatles δεν γράφει μουσική αποκάλυψη Paul McCartney
Οι Mia McKenna-Bruce, Saoirse Ronan, Anna Sawai και Aimee Lou Wood ενσαρκώνουν τις γυναίκες που άλλαξαν για πάντα τη ζωή των Fab Four
Ιωάννα Ανδριοπούλου

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική τετραλογία του Sam Mendes για τους Beatles προχωρά με γοργούς ρυθμούς, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα το γυναικείο καστ που θα πλαισιώσει τους πρωταγωνιστές του φιλόδοξου πρότζεκτ. Η Sony Pictures επιβεβαίωσε ότι η Mia McKenna-Bruce, η Saoirse Ronan, η Anna Sawai και η Aimee Lou Wood θα ενσαρκώσουν τις τέσσερις γυναίκες που διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στη ζωή και την καριέρα των μελών του θρυλικού συγκροτήματος.

Aimee Lou Wood
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Συγκεκριμένα, η Mia McKenna-Bruce θα υποδυθεί τη Maureen Cox, η οποία γνώρισε τον Ringo Starr το 1962, όταν ήταν ακόμη 15 ετών, μαθητευόμενη κομμώτρια, στο διάσημο Cavern Club του Λίβερπουλ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1965, ωστόσο χώρισε έπειτα από δέκα χρόνια. Η Saoirse Ronan θα ενσαρκώσει τη φωτογράφο Linda Eastman, που παντρεύτηκε τον Paul McCartney το 1969 και τον συνόδευσε στη μετα-Beatles πορεία του, συμμετέχοντας στους Wings και στις ζωντανές του εμφανίσεις μέχρι τον θάνατό της το 1998.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Anna Sawai αναλαμβάνει τον ρόλο της Yoko Ono, της εικαστικού και μουσικού που γνώρισε τον John Lennon το 1966 και έγινε η σύντροφός του στη ζωή και στην τέχνη, μέχρι τη δολοφονία του το 1980. Τέλος, η Aimee Lou Wood θα υποδυθεί τη Pattie Boyd, επιτυχημένο μοντέλο της δεκαετίας του ’60, η οποία γνώρισε τον George Harrison στα γυρίσματα της ταινίας «A Hard Day’s Night» το 1964. Οι δυο τους παντρεύτηκαν το 1966, όμως χώρισαν το 1977, έπειτα από μια πολυσυζητημένη ερωτική ιστορία που ενέπνευσε τον Eric Clapton να γράψει το εμβληματικό τραγούδι «Layla».

Σε δήλωσή του, ο σκηνοθέτης Sam Mendes υπογράμμισε τη σημασία των τεσσάρων γυναικείων χαρακτήρων, λέγοντας: «Η Maureen, η Linda, η Yoko και η Pattie είναι τέσσερις συναρπαστικές και μοναδικές προσωπικότητες. Είμαι ενθουσιασμένος που τέσσερις από τις πιο ταλαντούχες γυναίκες του σύγχρονου κινηματογράφου εντάσσονται σε αυτό το εξαιρετικό εγχείρημα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η παραγωγή, με προσωρινό τίτλο «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event», φιλοδοξεί να αφηγηθεί την ιστορία του συγκροτήματος μέσα από τέσσερις διαφορετικές, αλλά αλληλένδετες ταινίες, καθεμία αφιερωμένη σε ένα από τα μέλη των Beatles. Το έργο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά το 2024, ενώ τον Απρίλιο του 2025 επιβεβαιώθηκαν και οι τέσσερις ανδρικοί πρωταγωνιστές: ο Paul Mescal στον ρόλο του Paul McCartney, ο Harris Dickinson ως John Lennon, ο Barry Keoghan ως Ringo Starr και ο Joseph Quinn ως George Harrison.

Το σενάριο των ταινιών υπογράφουν τρεις καταξιωμένοι Βρετανοί δημιουργοί: ο Jez Butterworth, ο Peter Straughan και ο Jack Thorne. Σύμφωνα με τα διεθνή δημοσιεύματα, κάθε ταινία θα αφηγείται την ιστορία ενός Beatle μέσα από τη δική του οπτική, ενώ οι τέσσερις ταινίες θα συνδέονται αφηγηματικά μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν γύρω από το φαινόμενο των Beatles.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ένα καστ πρώτης γραμμής και τη σκηνοθετική υπογραφή του Sam Mendes, το «The Beatles – A Four-Film Cinematic Event» αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα πιο φιλόδοξα και συζητημένα κινηματογραφικά σχέδια της επόμενης διετίας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο τη μουσική, τους έρωτες και τη μυθολογία του συγκροτήματος που άλλαξε την πορεία της ποπ κουλτούρας.

Δες κι αυτό…

 

