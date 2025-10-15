Το κινηματογραφικό multiverse των Beatles είναι γεγονός και το σκαρώνει ο Sam Mendes

Για δεκαετίες η ιδέα μιας κινηματογραφικής βιογραφίας για τους Beatles θεωρούνταν σχεδόν αδύνατη. Τα δικαιώματα ζωής και μουσικής των Paul McCartney, John Lennon, George Harrison και Ringo Starr αποτελούσαν απροσπέλαστο τείχος για τους δημιουργούς. Αυτό αλλάζει οριστικά το 2028, καθώς η Sony Pictures επιβεβαίωσε την παραγωγή όχι μίας, αλλά τεσσάρων ταινιών για το συγκρότημα που επαναπροσδιόρισε την ιστορία της μουσικής. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο βραβευμένος με Oscar και BAFTA Sam Mendes, γνωστός από τις ταινίες «Skyfall» και «1917».

Οι τέσσερις ταινίες θα αποτελούν ένα ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν αφιερωμένο στους Beatles, με κάθε ταινία να αφηγείται την ιστορία από τη σκοπιά ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος. Ο Paul Mescal θα υποδυθεί τον Paul McCartney, ο Harris Dickinson τον John Lennon, ο Joseph Quinn τον George Harrison και ο Barry Keoghan τον Ringo Starr. Το φιλόδοξο εγχείρημα αναμένεται να κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο του 2028 και ο πρόεδρος της Sony Pictures, Tom Rothman, το χαρακτήρισε «ως πρωτοφανές στην ιστορία του κινηματογράφου».

Αυθεντικά τραγούδια των Σκαθαριών

Μιλώντας για το πρότζεκτ, ο Sam Mendes εξήγησε ότι στόχος του είναι να δημιουργήσει μια «μεγάλη κινηματογραφική εμπειρία που θα τιμήσει όχι μόνο το συγκρότημα, αλλά την εποχή που διαμόρφωσε». Όπως τόνισε ο ίδιος, «χρειαζόμαστε μεγάλα έργα για να φέρουμε ξανά τον κόσμο στον κινηματογράφο». Το εγχείρημα υποστηρίζεται από την Apple Corps, την εταιρεία που ίδρυσαν οι Beatles το 1968, κάτι που διασφαλίζει την πλήρη έγκριση τόσο των δύο εν ζωή μελών όσο και των οικογενειών των John Lennon και George Harrison. Αυτό σημαίνει ότι για πρώτη φορά σε βιογραφική ταινία θα χρησιμοποιηθούν αυθεντικά τραγούδια των Beatles, γεγονός που εκτοξεύει τη σημασία του πρότζεκτ.

Στο καστ συμμετέχουν και σημαντικά ονόματα που υποδύονται ανθρώπους που συνδέθηκαν στενά με το συγκρότημα. Η Saoirse Ronan θα υποδυθεί τη Linda McCartney, ενώ ο James Norton θα ενσαρκώσει τον θρυλικό μάνατζερ Brian Epstein. Το σενάριο υπογράφουν τρεις κορυφαίοι σεναριογράφοι, ο Jez Butterworth, ο Peter Straughan και ο Jack Thorne, οι οποίοι έχουν τιμηθεί με βραβεία Tony, BAFTA και Oscar. Όπως έχει ανακοινώσει η παραγωγή, οι ιστορίες θα είναι αλληλένδετες και θα επικεντρώνονται όχι μόνο στην εκρηκτική καλλιτεχνική πορεία του συγκροτήματος, αλλά και στις προσωπικές σχέσεις που ένωσαν και εν τέλει απομάκρυναν τους Beatles.

Ringo Starr ο Barry Keoghan

Ο Ringo Starr ήταν ο πρώτος που σχολίασε δημόσια την ανακοίνωση, γράφοντας στα κοινωνικά δίκτυα: «Όλοι υποστηρίζουμε το κινηματογραφικό πρότζεκτ του Sam Mendes. Ναι, φυσικά». Όσον αφορά τον Barry Keoghan που θα τον υποδυθεί, απάντησε με χιούμορ: «Νομίζω πως είναι εξαιρετικός. Ακούγεται ότι κάνει μαθήματα ντραμς. Ελπίζω όχι εντατικά». Ο Paul McCartney δεν έχει κάνει ακόμη επίσημη δήλωση για τη συμμετοχή του Paul Mescal, ωστόσο βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον Sam Mendes.

Η παραγωγή των τεσσάρων ταινιών δεν θα ακολουθήσει τη συνήθη φόρμα της κινηματογραφικής βιογραφίας. Δεν θα πρόκειται για μια γραμμική αφήγηση από την εποχή του «Hamburg» ως τη διάλυση του συγκροτήματος, αλλά για τέσσερις διαφορετικές οπτικές. Ο θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει τις ταινίες με τη σειρά που επιθυμεί, έχοντας διαφορετική εμπειρία κάθε φορά. Το τολμηρό σύστημα διανομής παραμένει επτασφράφιστο μυστικό, ωστόσο η Sony κάνει λόγο για «κινηματογραφικό γεγονός χωρίς προηγούμενο».

Μοναδικό εγχείρημα

Δεν είναι εύκολη υπόθεση να μεταφερθεί στην μεγάλη οθόνη η ζωή και το έργο των Beatles. Προηγούμενες απόπειρες επικεντρώθηκαν κυρίως σε μεμονωμένες πτυχές της ιστορίας τους. Αξίζει να αναφέρουμε το «Nowhere Boy» που καταπιάστηκε με την εφηβεία του John Lennon και το «Backbeat» ήταν επικεντρωμένο στα πρώτα βήματα της θρυλικής μπάντας στο Αμβούργο. Ωστόσο, καμία παραγωγή μέχρι σήμερα δεν είχε εξασφαλίσει άδεια χρήσης των αυθεντικών τραγουδιών, κάτι που κάνει το πρότζεκτ του Sam Mendes μοναδικό. Όπως έγραψε το περιοδικό Variety, «είναι η πρώτη φορά που οι Beatles ανοίγουν πραγματικά το αρχείο τους στον κινηματογράφο».

Το στοίχημα είναι μεγάλο και οι προσδοκίες τεράστιες. Η ιστορία των Beatles δεν είναι απλώς μια μουσική ιστορία, αλλά ένα παγκόσμιο πολιτιστικό γεγονός που επηρέασε την κοινωνία, την τέχνη, τον κινηματογράφο, ακόμη και την πολιτική. Αν το όραμα του Sam Mendes πραγματοποιηθεί, το 2028 μπορεί να εξελιχθεί σε χρονιά-ορόσημο για τον κινηματογράφο. Γιατί, όπως έγραψε κάποτε ο John Lennon, «η ιστορία θα μας θυμάται όχι μόνο για τη μουσική μας, αλλά για το ότι κάναμε τον κόσμο να δει τα πράγματα αλλιώς».

Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή τη φορά, το ταξίδι των Beatles στη μεγάλη οθόνη μόλις ξεκίνησε και όλα δείχνουν ότι θα είναι επικό.

