Αναβρασμός στο σπίτι των Τριαντάφυλλων! Ο Ευθύμης Ζησάκης επιστρέφει στο «Σόι σου»

Η αγαπημένη οικογενειακή σειρά του Alpha επιστρέφει με φρέσκα επεισόδια και γνώριμα πρόσωπα, και τα πρώτα posts από τα γυρίσματα είναι ήδη στον αέρα

Η αγαπημένη σειρά του ALPHA, «Το Σόι Σου» επιστρέφει με ολοκαίνουργια επεισόδια, ωστόσο οι ηθοποιοί θα παραμείνουν οι ίδιοι, μεταξύ άλλων φυσικά και ο Ευθύμης Ζησάκης, ο οποίος πριν μερικές ώρες έκανε το πρώτο του post από το σπίτι των Τριαντάφυλλων

Ο τηλεοπτικός Άρης σύμφωνα με το σενάριο του τελευταίου κύκλου της σειράς είχε φύγει με τους Γιατρούς χωρίς σύνορα για την Αφρική προκειμένου να βρει το νόημα της ζωής.

Οι σεναριογράφοι χειρίστηκαν πολύ έξυπνα την αποχώρηση του ήρωα, δίνοντας μερικά από τα πιο συγκινητικά επεισόδια ενώ τον κράτησαν «ζωντανό» ώστε τώρα η επιστροφή του να είναι σεναριακά σωστή.

Έτσι, ο Ευθύμης Ζησάκης, παρότι έχει κάνει κάποια repost πριν λίγες μέρες από τα γυρίσματα, έκανε στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram το πρώτο post που επιβεβαιώνει την επιστροφή του στο Σόι Σου με μια φωτογραφία από το σενάριο και ένα μικρό βίντεο από το σπίτι των Τριαντάφυλλων, γράφοντας «Μπαμπάκο σου έρχομαι!».

